Таїланд вводить туристичний збір

Новий збір включать у ціну авіаквитків

З квітня в Таїланді запровадять туристичний збір для іноземців у розмірі 300 бат ($9), передає Reuters.

Гроші планують витрачати на розвиток галузі та покриття страховки від нещасних випадків для іноземних громадян, які не можуть сплатити ці витрати самостійно.

У Таїланді через пандемію коронавірусу дуже знизилося число туристів. Так, минулого року його відвідали близько 200 тисяч людей, тоді як у 2019 році туристів було близько 40 млн осіб. Зусилля щодо відродження туристичної сфери ускладнилися через поширення штаму «омікрон».

«Частина збору буде використана для обслуговування туристів... Ми зіткнулися з часом, коли страховка не покривала туристів... що ставало нашим тягарем піклуватися про них», - заявив агентству Reuters глава Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн, додавши, що гроші також планують використати для модернізації туристичної інфраструктури.

Збір додається до списку вимог для іноземних туристів, які бажають в'їхати до Таїланду, які включають передоплату за тести на коронавірус, проживання в готелі або карантин, а також наявність страховки з покриттям лікування Covid-19 на суму щонайменше 50 тисяч доларів.

Спікер уряду Танакорн Вангбунконгчана заявив, що новий збір включать у ціну авіаквитків. За його словами, він є частиною планів уряду щодо сталого туризму.

Спікер також додав, що цього року Таїланд очікує від 5 до 15 мільйонів іноземних туристів, залежно від політики, яка діє на його основних туристичних ринках. Очікується, що в 2022 році іноземні туристи принесуть 800 мільярдів тайських батів (23,97 мільярда доларів).

Нагадаємо, експерти побоюються, що у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.

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