Стрілянина в Ліоні: підозрюваного звільнили з-під варти

Правоохоронцям не вдалося знайти нічого, що б допомогло підтвердити причетність затриманого до цього злочину

Правоохоронцям не вдалося знайти нічого, що б допомогло підтвердити причетність затриманого до цього злочину

Лікар не дозволив тримати підозрюваного під вартою через його стан здоров'я

Підозрюваного у нападі на православного священника поблизу церкви в Ліоні відпустили з-під варти. Про це повідомляє LyonMag з посиланням на місцеву прокуратуру.

Лікар, який оглядав затриманого підозрюваного, рекомендував примусову госпіталізацію.

Крім того, в ході розслідування, яке провели правоохоронці, не вдалося знайти нічого, що б допомогло підтвердити причетність затриманого до цього злочину.

Як відомо, 31 жовтня у французькому Ліоні важке кульове поранення отримав православний священник. Зловмисник втік з місця події.

Нагадаємо, 29 жовтня у Ніцці 25-річний тунісець вдерся до місцевої церкви, напавши з ножем на її відвідувачів.

Внаслідок нападу було вбито три людини, зловмисник був затриманий в поліції і наразі перебуває у лікарні.

Загалом у справі про теракт в Ніцці вже затримано троє фігурантів.

Влада Франції через напади оголосила максимальний рівень терористичної небезпеки, на вулиці міст вийшли до 7 тисяч військовослужбовців, які взяли під свій контроль церкви і школи.

Коментуючи загибель від рук терориста трьох людей мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав теракт проявом «ісламо-фашизму» у Франції.

Як повідомляв «Главком», днями у місті Ніцца, що на півдні Франції, невідомий напав на людей біля церкви Нотр-Дам, загинули три людини, кілька осіб отримали поранення.

16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

За даними ЗМІ, терорист виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.