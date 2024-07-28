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Студент з Фінляндії купив приватний острів дешевше, ніж ціна нового автомобіля

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Студент з Фінляндії купив приватний острів дешевше, ніж ціна нового автомобіля
Ціна острова дешевша ніж 2 автомобілі
Фото: Bussines Insider

Хлопець планує побувати сучасний будинок та сауну

24-річний Олівер Рассел, студент коледжу з Фінляндії, здійснив свою мрію дитинства, придбавши приватний острів у березні цього року. Острів, вартістю 30 500 доларів, розташований за три години їзди від Гельсінкі та має площу 2,5 акри. Про це інформує  Bussines Insider.

«Більшість людей говорили: «Що ви робите? Навіщо ви це робите? Це здається якимось божевіллям» . Але я відчуваю, що мені пощастило. Для свого віку я перебуваю в дуже хорошому становищі, і мені захотілося спробувати зробити щось ризиковане», – пояснив Рассел.

Студент з Фінляндії купив приватний острів дешевше, ніж ціна нового автомобіля фото 1

Рассел заробив 80 000 доларів, продавши свою квартиру в Колорадо, які він використав для купівлі острова.

Рассел, який має фінське та американське коріння, планує разом зі своєю дівчиною Хеленою Томашевською побудувати на острові затишний будинок та традиційну фінську сауну. Пара вже встановила на острові велику палатку, де вони проводять літо, та планує розпочати будівництво сауни наступного літа, використовуючи деревину з власного острова.

У липні пара облаштувала на острові тимчасовий прихисток – великий намет у формі дзвона, який слугує їм спальнею, їдальнею та гардеробом. Необхідні припаси вони доставляють на острів невеликим човном. Наступним кроком у їхньому плані стане будівництво плавучого дока, що дозволить їм проводити на острові більше часу та перевозити крупногабаритне обладнання.

Вже цієї зими закохані планують заготовити деревину для будівництва сауни, яке розпочнеться наступного літа. Сауна, площею трохи більше 100 квадратних футів, буде розташована біля берега, щоб після парної можна було одразу охолодитися у прохолодній воді озера.

Рассел зазначив, що завдяки змінам у фінському законодавстві, процес будівництва буде спрощений, оскільки для будівель до 30 квадратних метрів, що відповідають нормам, не потрібно отримувати дозвіл.

Після завершення будівництва сауни пара планує звести сільський будиночок, оснащений усіма сучасними зручностями, включаючи водопровід та електричну систему на сонячних батареях.
 
До слова, рекордні 800 мільярдів євро витратять туристи в Європі цього року, згідно зі звітом Європейської туристичної комісії за другий квартал 2024 року. Це на 37% більше у порівнянні з періодом до пандемії, коли туристи витратили 583 млрд євро на подорожі та відпочинок. За даними Bloomberg, кількість іноземних гостей зросла на 6% порівняно з 2019 роком, що також встановило новий рекорд у Європі.

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Теги: Туреччина відпочинок будівництво рекорд будинок

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