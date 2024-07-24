Ціни захмарні, готелі порожні: як Туреччина провалює туристичний сезон

Туристи економлять кожну копійку, а готелі і ресторани найвідомішого курорту турецького Бодрум вимушені звільняти персонал у пік сезону

У Бодрумі, знаменитому курорті Туреччини, продовжуються скаржитися на провальний туристичний сезон. Готелі стоять напівпорожні, туристів майже немає, а розважальні заклади, ресторани та пляжні клуби залишаються без роботи та змушені звільняти персонал, бо всі заощаджують кожну копійку.

Як пише турецьке видання Turizmguncel, саме Бодрум часто фігурує на порядку денному через погані умови ведення бізнесу та непомірні ціни. Місцеві торговці та професіонали туризму наголошують, що у місті спостерігається масштабна втрата робочих місць. Згідно із заявами, у Бодрумі спостерігається 20% спад на внутрішньому ринку, щоправда, на зовнішньому ринку він зріс на 11%.

Також видання зазначає, що заповнюваність великих готелів, що працюють з раннього бронювання та використовують систему «все включено», загалом непогана і становить близько 90%. А ось заповнюваність бутік-готелів та невеликих готелів впала до 40%.

Але при цьому туристи з готелів «все включено» майже нічого не приносить курорту. «Коли ми розмовляємо з нашими друзями-торговцями, вони кажуть, що спостерігається неймовірний спад. Вони не можуть займатися бізнесом. Порівняно з минулим роком, це зниження на 45%», – розповіли експерти з місцевого ресторанного бізнесу. Вони також назвали основну причину – туристи скаржаться, що в Бодрумі дорого. «Туреччина тепер стала найдорожчою країною. Вона стала країною, де їжа та напої дорогі», – запевняють вони.

Підтверджує кризу і президент Асоціації готельєрів Бодрума (BODER) Омер Фарук Денгіз. Він і повідомив, що заповнюваність невеликих готелів впала до 40% через скорочення внутрішнього ринку. Число іноземців при цьому показало 11% зростання, у цифрах це 325 тис іноземців лише повітряним транспортом і ще 46 тис морським шляхом. Також він додав, що спад у Бодрумі спостерігається не вперше, і що він стався за той же період минулого року, а також розкритикував туристів, які вважають Туреччину надто дорогою.

«Туреччина була найдешевшим напрямком у світі протягом останніх 10 років. Коли наші ціни зросли, ми почали порівнювати їх з іншими країнами. Але ми не найдешевші готелі у світі і не найдешевша країна, але ми надаємо найкращий сервіс і входимо до 100 найкращих готелів світу», – заявив він. Туристи, втім, не слухають і економлять кожну копійку. Ліміти витрат туристів, які приїжджають до Бодруму, знизилися, заявляють турки.

А деякі готелі, навіть, декларують намір зменшити ціни майже на 50%. Омер Фарук Денгіз каже, що майже на всіх курортах, – це Анталія, і Мармаріс, а також Бодрум і Чешме, – проживанням «не дуже дороге» порівняно з аналогами в Європі. Але для Туреччини такі розцінки все одно вищі за норму.

До слова, турецькі ресторатори змушені робити суттєві знижки у спробах залучити гостей. За даними ЗМІ, туристичний сектор країни цього сезону переживає зниження активності, що й штовхає бізнес до відчайдушних заходів. Слідом за готелями почали робити знижки і ресторани. Хоча деякі ресторани скасували плату за обслуговування, деякі зробили 10-20% знижки.