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Уряд затвердив форму надмогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Уряд затвердив форму надмогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі
Хрест і плита на НВМК матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного
фото з відкритих джерел

Буде дві форми намогильних споруд – у вигляді хреста й плити із заокругленням у верхній частині

Кабінет Міністрів України схвалив постанову про форму намогильних споруд на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили Мінветеранів та голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович.

Буде дві форми намогильних споруд – у вигляді хреста й плити із заокругленням у верхній частині. Хрест і плита на НВМК матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного.

«Завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів у характерний для нашого культурного контексту спосіб», – заявив Дробович.

Уряд затвердив форму надмогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі фото 1

Водночас ті, хто не асоціює себе із християнством чи просто не бажатиме мати хреста на могилі, зможуть обрати прямокутну плиту. За словами посадовця, це питання заздалегідь офіційно прокомунікували із представниками релігійних організацій за участі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Окрім того, це рішення, за словами очільника УІНП, означатиме реальну інклюзивність, адже в одному просторі буде дотримано інтереси більшості, яка обиратиме хрест, і меншості, яка надасть перевагу прямокутній плиті.

У Мінветеранів зауважили, що незабаром проведуть круглий стіл із залученням фахового середовища щодо матеріалу намогильних споруд, які встановлюватимуть на території кладовища.

Нагадаємо, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, що його облаштують у межах Гатненської територіальної громади неподалік від Києва, з’являться наприкінці осені

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

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Теги: будівництво цвинтар поховання Антон Дробович хрест

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