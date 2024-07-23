Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
Садибу Зеленських було знесено 19 липня
фото з відкритих джерел

Міністерство зобов'язало Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва

Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу Зеленських пам'яткою архітектури. Про це повідомляє громадська організація «Цегла».

Зокрема, Мінкульт зобов'язав Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва.

Садибу Зеленських було знесено 19 липня
Садибу Зеленських було знесено 19 липня
фото: Facebook/Київська міська прокуратруа

Рішення членами експертної ради було підтримано одноголосно.

Напередодні на позачерговому засіданні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини не підтримала надання садибі статусу пам'ятки місцевого значення. За надання охоронного статусу виступило лише 3 з 12 членів консультативної ради департаменту.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. 

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. Відповідь від в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва не забарилася. Він назвав це неправдивими закидами, звинуватив у всьому столичну владу, яка неналежно працює на цьому напрямку.

Зокрема, навесні 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом оновило Порядок обліку об’єктів культурної спадщини, яким внесені зміни до  процедури виявлення та внесення до Державного реєстру об’єктів культурної спадщини. На тлі нового скандалу зі знесенням садиби Зеленських у столиці «Главком» опублікував статтю, у якій пояснюється, як цей наказ позбавив права громадян захищати культурну спадщину.

Мінкульт не забарився з відповіддю. Фахівці відомства визнали, що кейс зі знесенням садиби Зеленських» у Києві – привід розібратись у ситуації глибше.

Як повідомлялося, столична влада змусила забудовника і власників історичної будівлі на вул. Кониського, 22 у Києві відновити садибу Зеленських.

До слова, поліція Києва повідомила про підозру власнику будівлі, за вказівкою якого було знесено садибу Зеленських. Йому інкримінують умисне пошкодження майна, на яке накладено арешт.

Читайте також: Захист культурної спадщини: Мінкульт Карандєєва повернув правила часів Януковича? 
Теги: Київ столиця культура Мінкульт будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло загиблого хлопця
Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
Вчора, 12:04
У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій
У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій
Вчора, 09:52
Опади спостерігаються у районі Петрівки, Оболоні, Куренівки
У Києві місцями йде довгоочікуваний дощ
17 липня, 14:54
У лікарні
Обстріл дитячої лікарні у Києві. Кличко повідомив про загиблих
8 липня, 14:25
Під час ракетних ударів по Україні росіяни намагаються максимально обійти систему зенітно-ракетного прикриття
Скільки «Кинджалів» збили над Києвом із травня 2023 року? Повітряні сили відповіли
4 липня, 18:20
«Найголовніше на станціях метро – не заступати за обмежувальну лінію та не стояти на краю платформи»
Киянам та гостям столиці нагадали правила поведінки на платформах станцій метро
2 липня, 16:06
Росіяни влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі
Ракетна атака по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість загиблих та поранених зросла
28 червня, 20:11
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
25 червня, 22:56
Мером Києва Кличко став у 2014 році
«Серце просить» віддати гроші Кличку. Хто фінансує партію «Удар»? Партійна каса
24 червня, 09:30

Новини

Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди з Києва до Одеси
«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди з Києва до Одеси
Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
Знесення садиби Зеленських: власник будівлі отримав підозру
Знесення садиби Зеленських: власник будівлі отримав підозру
Культурна афіша Києва на 23-28 липня 2024
Культурна афіша Києва на 23-28 липня 2024
У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
52K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
27K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
21K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua