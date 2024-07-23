Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

Міністерство зобов'язало Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва

Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу Зеленських пам'яткою архітектури. Про це повідомляє громадська організація «Цегла».

Зокрема, Мінкульт зобов'язав Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва.

Садибу Зеленських було знесено 19 липня фото: Facebook/Київська міська прокуратруа

Рішення членами експертної ради було підтримано одноголосно.

Напередодні на позачерговому засіданні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини не підтримала надання садибі статусу пам'ятки місцевого значення. За надання охоронного статусу виступило лише 3 з 12 членів консультативної ради департаменту.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. Відповідь від в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва не забарилася. Він назвав це неправдивими закидами, звинуватив у всьому столичну владу, яка неналежно працює на цьому напрямку.

Зокрема, навесні 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом оновило Порядок обліку об’єктів культурної спадщини, яким внесені зміни до процедури виявлення та внесення до Державного реєстру об’єктів культурної спадщини. На тлі нового скандалу зі знесенням садиби Зеленських у столиці «Главком» опублікував статтю, у якій пояснюється, як цей наказ позбавив права громадян захищати культурну спадщину.

Мінкульт не забарився з відповіддю. Фахівці відомства визнали, що кейс зі знесенням садиби Зеленських» у Києві – привід розібратись у ситуації глибше.

Як повідомлялося, столична влада змусила забудовника і власників історичної будівлі на вул. Кониського, 22 у Києві відновити садибу Зеленських.

До слова, поліція Києва повідомила про підозру власнику будівлі, за вказівкою якого було знесено садибу Зеленських. Йому інкримінують умисне пошкодження майна, на яке накладено арешт.