Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч

Уночі безпілотники атакували два міста в Росії

У ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ та Ростов-на-Дону в РФ. Оприлюднено попередні результати виборів у Британії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 липня, щоб ви були в курсі подій.

Безпілотники атакували місто, з якого росіяни запускають «шахеди» по Україні

У ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За попередньою інформацією, місцеві жителі почали чути вибухи приблизно після 0:30. Було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Зараз на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків.

Очевидці повідомляють, що ушкодження отримав триповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів. Попередньо ніхто з мешканців не постраждав.

Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов

У Ростові-на-Дону у ніч проти 5 липня пролунали вибухи. У районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Близько третьої години ночі чиновник заявив про роботу ППО біля Ростова. Згодом він додав, що у небі над Ростовською областю силами ППО нібито збито 10 дронів. За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі.

Ростовські медіа стверджують, що усі дрони були ліквідовані, а цей наліт БпЛА називають «масованим» та «найсильнішим нападом за всю історію».

Вибори в Британії: оприлюднено попередні результати

На дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK для Sky News, BBC та ITV News.

Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів

Остаточні результати можуть бути відомі вже вранці в п'ятницю, 5 липня. Новим прем'єром Сполученого Королівства, з високою ймовірністю, стане лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який матиме абсолютну більшість в Палаті громад.

Донори демократів визначились із кандидатурами на заміну Байдена

Провідні донори від Демократичної партії висувають замість Джо Байдена губернаторку Мічигану Гретхен Вітмер і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома як бажаних кандидатів у боротьбі проти Дональда Трампа за Білий дім. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Донори залишаються стурбованими станом Байдена та його рейтингами після невдалих дебатів із Трампом минулого тижня. Вони вже провели переговори між собою, готуючись зібрати сотні мільйонів доларів для фінансування нового кандидата.

Як пише FT, більшу підтримку серед донорів має Вітмер, і кілька людей кажуть, що вона матиме більше шансів перемогти Трампа в штатах, де обидва кандидати мають приблизно рівні шанси бути обраними.

Кулеба заявив, що рішення про дозвіл Україні бити по російських аеродромах готуються

Рішення щодо надання Україні дозволу використовувати західну зброю для ударів по російських аеродромах вже готуються. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю LRT.

«Що стосується рішень, які дозволять нам знищувати російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Так що ми над цим працюємо. Я впевнений, що ці рішення будуть ухвалені. Це лише питання часу», – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що єдиний спосіб захиститись від російських атак керованими авіабомбами – це знищувати бомбардувальники на аеродромах та в повітрі.

«Рано чи пізно це станеться. Ми просимо наших партнерів зробити так, щоб це сталося якнайшвидше», – додав Кулеба.