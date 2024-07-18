Легендарний готель у центрі Києва продано на аукціоні: хто власник

До 1993 року готель «Козацький» призначався для поселення лише осіб, які мали стосунок до армії, надалі став загальнодоступним

Ціна за готель на аукціоні зросла у понад 2,5 рази від стартової – 155.5 млн грн до понад 400 млн грн

Фонд державного майна 18 липня провів у системі «Прозорро.Продажі» онлайн-аукціон з приватизації готелю «Козацький». Переможцем конкурсу стало сільськогосподарске товариство з обмеженою відповідальністю «Надія». Про це стало відомо із заяви пресслужби Фонду та системи «Прозорро.Продажі».

ТОВ «Надія», згідно з даними аналітичної платформи, було зареєстровано у 2000 році за юридичною адресою у Чернівецькій області. Основний вид діяльності (КВЕД) – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Власниками є Бічер Василь Георгійович та Білик Василь Костянтинович.

Бічер Василь з 2020 року є чинним депутатом Чернівецької обласної ради восьмого скликання від «Слуги народу» за 6 округом. Проте до обласної ради він балотувався й раніше, але безуспішно: у 2015 році від «Блоку Петра Порошенка», а у 2010 від «Партії регіонів».

фото: Facebook / Василь Бічер

Білик Василь Костянтинович у відкритих реєстрах зазначається лише як співзасновник ТОВ «Надія».

Зазначається, що стартова вартість лота становила понад 155 млн грн. Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни.

«На аукціоні змагалося три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2.5 рази – до 400 млн гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 млн гривень ПДВ», – зазначили у Фонді держмайна.

Переможець має протягом 20 днів сплатити кошти та підписати договір, інакше тоді переможцем стане компанія, яка була на другому місці. До слова, різниця у ціні на аукціоні між компанією-пережмоцем та тією, яка зайняла друге місце – лише 1 тис. грн.

Готель «Козацький» площею понад 9500 кв. м розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшли будівля зі 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами, меблями та обладнанням.

Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9.1 млн грн. За умовами продажу її також має сплатити новий власник об’єкта впродовж шести місяців. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.

Нагадаємо, у лютому готель «Козацький» Міноборони передали в управління Фонду держмайна – його готують до приватизації.

У 2019 році НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем керівниками готелю. При отриманні коштів за проживання в готелі через інтернет-бронювання вони скеровували їх на приватні рахунки, замість рахунку держпідприємства.