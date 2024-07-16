Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Туреччині двоє людей загинули, наступивши у калюжу (шокуюче відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Туреччині двоє людей загинули, наступивши у калюжу (шокуюче відео)
Злива у Ізмірі закінчилась трагедією
фото із відкритих джерел

У Туреччині двоє людей загинули наступивши в калюжу з обірваним електропроводом

Під час дощу в турецькому Ізмірі загинули двоє людей. Вони наступили в калюжу, у якій проходив електрокабель. Трагедія потрапила на камеру вуличного відеоспостереження, пише турецьке видання Haberler.

На кадрах, зафіксованих камерою, видно, що першою на калюжу наступила жінка. Отримавши потужний удар струмом, нещасна відразу впала. Їй на допомогу поспішив чоловік і також впав мертвий.

Щойно чоловік встиг узяти дівчину за руку, як його спіткала та сама доля. Трагедія сталася за лічені секунди на очах інших людей, які не відразу зрозуміли, в чому справа.

«Студентка 5 курсу медичного університету Серен Деніз спіткнулася об решітку та впала в калюжу, внаслідок чого отримала удар струмом. Власник місцевого антикварного магазину Інанч Октемай намагався їй допомогти. Обидва були вбиті струмом у воді», – пише видання.

Повідомляється, що місцева компанія Gdz Elektrik нещодавно проводила в цьому районі роботи з технічного обслуговування та ремонту ліній електропередач поруч із зливними решітками і, за словами місцевих жителів, зробила це неякісно. Крім того, незадовго до того, що сталося, тут загинув собака також від удару струмом. За фактом смерті двох людей порушено кримінальну справу, а міністр юстиції Йилмаз Тунч видав ордери на затримання 29 людей.

«У рамках розслідування інциденту на місці загибелі двох людей було розпочато земляні роботи. Електричні кабелі були знайдені біля кришки, де, як стверджується, стався витік електроенергії. Повідомляється, що в рамках розслідування причин інциденту буде перевірено, чи немає витоку в підземних лініях електропередач, чи не проводилися несанкціоновані дії на електрооб'єктах навколо», – зазначає Haberler.

Як пишуть турецькі журналісти, виявилося, що проблема не нова – ще 5 років тому місцева газета опублікувала новину про скарги торговців на витік електроенергії на цій же вулиці. У новинах зазначалося, що після скарг у районі провели ремонтні роботи, але ситуація кращою не стала. 

Читайте також: Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
Теги: Туреччина трагедія міністр електроенергія розслідування жінка чоловік дощ відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представник Єврокомісії заявив Euronews, що імпорт яєць із України до ЄС досяг квоти
Євросоюз планує повернути мита на деякі українські продукти – ЗМІ
19 червня, 19:49
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистем
«Укренерго» посилить відключення світла на вечір
26 червня, 11:11
Окупанти атакували Бурштинську теплоелектростанцію понад 12 разів
Бурштинська теплоелектростанція не підлягає відновленню – ОВА
28 червня, 15:13
«Залізний купол» може запрацювати у Європі
Європа хоче закритись від Росії «залізним куполом»: Туск розповів умови
28 червня, 18:41
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі
Безпека, міжнародне право і Формула миру: про що говорили Зеленський із Орбаном
2 липня, 14:00
Ізраїль запланував розпочати нову військову операцію
Ізраїль розпочинає операцію проти «Хезболли»: ЗМІ назвали дату
2 липня, 08:37
За даними ЗМІ, урядовий літак летить із Будапешта до Пекіна, і Орбан може перебувати на його борту
Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ
7 липня, 22:15
Трамп після замаху повернувся на сцену, піднявши в повітря стиснутий кулак зі словами: «Борись! Борись! Борись!»
Прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика
14 липня, 14:52
Внаслідок російських обстрів поранено жінку та чоловіка
У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки
Вчора, 04:00

Соціум

У Туреччині двоє людей загинули, наступивши у калюжу (шокуюче відео)
У Туреччині двоє людей загинули, наступивши у калюжу (шокуюче відео)
На трасі в Німеччині танк випадково почав стрілянину: постраждало цивільне авто
На трасі в Німеччині танк випадково почав стрілянину: постраждало цивільне авто
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
Російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою
Російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою
У Молдові розкрито схему незаконної міграції громадян України до країн ЄС
У Молдові розкрито схему незаконної міграції громадян України до країн ЄС
У Курській області РФ після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури
У Курській області РФ після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
15K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
15K
Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається
6035
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
3655
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua