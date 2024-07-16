У Туреччині двоє людей загинули, наступивши у калюжу (шокуюче відео)

У Туреччині двоє людей загинули наступивши в калюжу з обірваним електропроводом

Під час дощу в турецькому Ізмірі загинули двоє людей. Вони наступили в калюжу, у якій проходив електрокабель. Трагедія потрапила на камеру вуличного відеоспостереження, пише турецьке видання Haberler.

На кадрах, зафіксованих камерою, видно, що першою на калюжу наступила жінка. Отримавши потужний удар струмом, нещасна відразу впала. Їй на допомогу поспішив чоловік і також впав мертвий.

İzmir'in Konak ilçesinde, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya gelen arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapıldığı anlar! pic.twitter.com/777rmnotFD — ENSONHABER (@ensonhaber) July 13, 2024

Щойно чоловік встиг узяти дівчину за руку, як його спіткала та сама доля. Трагедія сталася за лічені секунди на очах інших людей, які не відразу зрозуміли, в чому справа.

«Студентка 5 курсу медичного університету Серен Деніз спіткнулася об решітку та впала в калюжу, внаслідок чого отримала удар струмом. Власник місцевого антикварного магазину Інанч Октемай намагався їй допомогти. Обидва були вбиті струмом у воді», – пише видання.

Повідомляється, що місцева компанія Gdz Elektrik нещодавно проводила в цьому районі роботи з технічного обслуговування та ремонту ліній електропередач поруч із зливними решітками і, за словами місцевих жителів, зробила це неякісно. Крім того, незадовго до того, що сталося, тут загинув собака також від удару струмом. За фактом смерті двох людей порушено кримінальну справу, а міністр юстиції Йилмаз Тунч видав ордери на затримання 29 людей.

«У рамках розслідування інциденту на місці загибелі двох людей було розпочато земляні роботи. Електричні кабелі були знайдені біля кришки, де, як стверджується, стався витік електроенергії. Повідомляється, що в рамках розслідування причин інциденту буде перевірено, чи немає витоку в підземних лініях електропередач, чи не проводилися несанкціоновані дії на електрооб'єктах навколо», – зазначає Haberler.

Як пишуть турецькі журналісти, виявилося, що проблема не нова – ще 5 років тому місцева газета опублікувала новину про скарги торговців на витік електроенергії на цій же вулиці. У новинах зазначалося, що після скарг у районі провели ремонтні роботи, але ситуація кращою не стала.