Масштабна ДТП у Німеччині: МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

У німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні

Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір

Українські дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих внаслідок наїзду у німецькому Трірі громадяни України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір з метою з’ясування присутності серед постраждалих осіб українських громадян», – йдеться в повідомленні.

Також дипломати просять у разі потреби екстреної допомоги чи в разі наявності додаткової інформації щодо ДТП терміново подзвонити на «гарячу лінію» Генконсульства України у Франкфурті-на-Майні за номером: 0176 23228951 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, у німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні.

Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу. За даними поліції, водій мешкає в районі Трір-Саарбург, адміністративним центром якого і є Трір.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох, серед них дитина.

За словами мера Тріра Вольфрам Ляйбе, внаслідок наїзду поранення отримали 15 людей, деякі з них перебувають у важкому стані.