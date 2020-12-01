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    Суспільство

    Масштабна ДТП у Німеччині: МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

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    У німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні - Масштабна ДТП у Німеччині: МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці
    У німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні

    Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір

    Українські дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих внаслідок наїзду у німецькому Трірі громадяни України.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір з метою з’ясування присутності серед постраждалих осіб українських громадян», – йдеться в повідомленні.

    Також дипломати просять у разі потреби екстреної допомоги чи в разі наявності додаткової інформації щодо ДТП терміново подзвонити на «гарячу лінію» Генконсульства України у Франкфурті-на-Майні за номером: 0176 23228951 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, у німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні.

    Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу. За даними поліції, водій мешкає в районі Трір-Саарбург, адміністративним центром якого і є Трір.

    Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох, серед них дитина.

    За словами мера Тріра Вольфрам Ляйбе, внаслідок наїзду поранення отримали 15 людей, деякі з них перебувають у важкому стані.

    Теги: МЗС ДТП Німеччина водій українці
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