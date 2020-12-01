У німецькому місті Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні: двоє загиблих

Унаслідок наїзду автомобіля на людей у Трірі загинуло щонайменше дві особи

У місті Трір, розташованому в землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, автівка виїхала на пішохідну зону. Щонайменше двоє людей на місці події загинули, а ще кілька зазнали поранень. Про це повідомляє поліція Тріра.

Правоохоронці пізніше повідомили про арешт 51-річного чоловіка (водія автівки, яка виїхала на пішохідну частину) та конфіскацію транспортного засобу. За даними поліції, водій мешкає в районі Трір-Саарбург, адміністративним центром якого і є Трір.

Поліція Тріра також просить людей по можливості уникати центру міста, а також не поширювати фото й відео з місця події. Обставини аварії правоохоронці поки з'ясовують.

За словами мера Тріра Вольфрам Ляйбе, внаслідок наїзду поранення отримали 15 людей, деякі з них перебувають у важкому стані, передає SWR.

Трір розташований неподалік від кордону Німеччини з Люксембургом за 200 кілометрів на захід від Франкфурта. Населення міста становить близько 110 тисяч людей. Відоме воно як місце народження Карла Маркса, а також античною міською брамою Порта Нігра. Саме біля неї й відбувся наїзд.

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