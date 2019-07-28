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    У світі

    Суд рекомендував уряду Канади перенести вибори через єврейське свято

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    Вибори у парламент Канади призначені на 21 жовтня - Суд рекомендував уряду Канади перенести вибори через єврейське свято
    Вибори у парламент Канади призначені на 21 жовтня

    Дата виборів в Канаді збігається із єврейським святом Шеміні Атцерет, що розпочинається 20 жовтня і завершується 22-го

    Уряду Канади слід розглянути можливість перенесення цьогорічних парламентських виборів, призначених на 21 жовтня, на іншу дату через збіг дня голосування із великим єврейським святом.

    Про це йдеться у рішенні Федерального суду Канади, повідомляє «Укрінформ».

    Суддя дійшов висновку, що голові Центральної виборчої комісії слід ще раз розглянути доцільність проведення виборів у інший день, оскільки чинна дата збігається із єврейським святом Шеміні Атцерет, що розпочинається 20 жовтня і завершується 22-го. Протягом цього часу правовірні юдеї не можуть виконувати багато дій (у тому числі голосувати й агітувати), а також не можуть просити інших працювати для них.

    Ситуація ускладнюється ще й тим, що обидва дні, коли відбуватиметься попереднє голосування, - 12 та 14 жовтня - також збігаються із єврейськими святами: Шабатом і фестивалем Сукотом відповідно.

    На переконання позивача, правовірної єврейки Чані Аріє-Бейн, яка балотуватиметься у депутати від одного з округів у Торонто, чинна дата голосування суттєво вплине на її шанси перемогти, оскільки не лише завадить її виборцям прийти на дільниці, але й не дозволить вести виборчу кампанію через релігійні переконання.

    Раніше у канадській ЦВК заявили про недоцільність перенесення дати голосування, оскільки згідно із законом виборці у Канаді можуть голосувати у кілька способів й протягом тривалого часу, зокрема за допомогою пошти.

    Загалом, рішення про дату проведення федеральних виборів у Канаді ухвалює уряд, але ЦВК може вносити свої пропозиції. З огляду на те, що законодавство вимагає проведення виборів у жовтні, ЦВК має до 1 серпня внести свої пропозиції, аби залишити достатньо часу на організацію виборчого процесу.

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