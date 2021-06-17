Суд зобов’язав ЦВК Молдови значно збільшити кількість виборчих дільниць за кордоном

Партії вимагали у суді, щоб на парламентських виборах за кордоном було відкрито 190 виборчих дільниць, а не 146, як вирішила ЦВК

Апеляційний суд Кишинева скасував рішення Центральної виборчої комісії про відкриття 146 виборчих дільниць за кордоном. Апеляційну скаргу подали представники політичних партії, які зареєстровані у виборчих перегонах, передає кореспондент «Главкому».

«Ми виграли справу… Суд вимагає, щоб кількість виборчих дільниць за кордоном не була меншою, ніж це пропонує Міністерством закордонних справ. Ми наполягали на тому, що висновок Міністерства закордонних справ є обов'язковим, а не лише консультативним, як стверджував представник ЦВК», – прокоментував лідер платформи DA Андрей Настасе.

Рішення Апеляційного суду Кишинева може бути оскаржене до Верховного суду.

Нагадуємо, після рішення ЦВК відкрити 146 виборчих дільниць за кордоном, партія «Дія та солідарність», «Платформа ДА», блок «Ренато Усатий», Партія національної єдності, Альянс за союз румунів та Партія «Дім демократії» подали скарги до Кишинівського апеляційного суду.

Партії вимагали, щоб на парламентських виборах 11 липня за кордоном було відкрито 190 виборчих дільниць, а не 146, як вирішила Центральна виборча комісія.

За результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

До слова, також «Главком» писав, що прокуратура Молдови поновила розслідування щодо корупційних схем навколо імпорту електроенергії з України.