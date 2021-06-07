У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)

11 липня в Республіці Молдова пройдуть позачергові парламентські вибори

У Кишиневі, 7 червня, представники пропрезидентської політичної партії «Дія та солідарність» та партії «Платформа ДА» мітингують під стінами Центральної виборчої комісії, передає кореспондент «Главкому».

Мітингувальники скандують «Діаспора – з нами». Невдоволення обумовлене нещодавньою відмовою ЦВК збільшити кількість виборчих дільниць за кордоном.

У ЦВК вирішили, що для голосування на дострокових виборах 11 липня буде відкрито 136 дільниць – така ж кількість, як і під час президентських виборів.



Водночас секретар ЦВК Максим Лєбєдінскій звинуватив президентку Маю Санду та її партію в здійсненні тиску на діяльність ЦВК.

Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова пройдуть позачергові парламентські вибори.

Раніше Конституційний суд визнав введення надзвичайного стану парламентом на території Республіки Молдова неконституційним. Таким чином Санду отримала можливість розпустити парламент та оголосити про дострокові парламентські вибори.

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