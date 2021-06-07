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    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)

    Мітингувальники скандують &laquo;Діаспора &ndash; з нами&raquo; - У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)
    Мітингувальники скандують «Діаспора – з нами»
    Фото: «Главком»

    11 липня в Республіці Молдова пройдуть позачергові парламентські вибори

    У Кишиневі, 7 червня, представники пропрезидентської політичної партії «Дія та солідарність» та партії «Платформа ДА» мітингують під стінами Центральної виборчої комісії, передає кореспондент «Главкому».

    Мітингувальники скандують «Діаспора – з нами». Невдоволення обумовлене нещодавньою відмовою ЦВК збільшити кількість виборчих дільниць за кордоном.

    У ЦВК вирішили, що для голосування на дострокових виборах 11 липня буде відкрито 136 дільниць – така ж кількість, як і під час президентських виборів.

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    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)
    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)
    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)
    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)
    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)


    Водночас секретар ЦВК Максим Лєбєдінскій звинуватив президентку Маю Санду та її партію в здійсненні тиску на діяльність ЦВК.

    Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова пройдуть позачергові парламентські вибори.

    Раніше Конституційний суд визнав введення надзвичайного стану парламентом на території Республіки Молдова неконституційним. Таким чином Санду отримала можливість розпустити парламент та оголосити про дострокові парламентські вибори.

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    Теги: ЦВК вибори Молдова партії діаспора
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    У Кишиневі протестують прихильники Санду (фото, відео)