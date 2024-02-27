Польща розпочала найбільші з часів холодної війни військові навчання

У навчаннях беруть участь 90 тис. військових з усіх країн НАТО

Навчання Dragon-24 в рамках військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24 стартували 26 лютого. Про це повідомляє PAP.

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Зазначається, що навчання є найбільшими навчаннями Альянсу з часів холодної війни. У навчаннях беруть участь 90 тис. військових з усіх країн НАТО, а також приблизно 50 військових кораблів, 80 літаків і 1,1 тис. бойових машин.

Навчання Steadfast Defender-24, які тривають з 22 січня по кінець травня, відбуваються на території від Атлантики до східного флангу НАТО, включно з Польщею, за сценарієм конфлікту зі «супротивником схожим за силою».

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Головне командування ЗС Польщі зауважило, що ці військові маневри є «найбільшою демонстрацією обороноздатності Альянсу та його держав-членів» і додали, що всі навчання «мають оборонний характер і не спрямовані проти будь-якої країни».

У навчаннях Dragon-24, крім польських військових підрозділів, беруть участь також військовослужбовці з Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Албанії. Загалом в них беруть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії. До навчань залучатимуть 3,5 тис. одиниць військової техніки.

Dragon-24 стануть перевіркою здатності збройних сил Польщі реагувати на потенційну багатовимірну кризу збройного характеру, тим самим сприяючи зміцненню потенціалу стримування та оборони Альянсу.

Як повідомлялося, близько 20 лідерів із держав Європейського Союзу зібралися в Парижі, щоб направити російському президенту Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо намірів Європи й надалі підтримувати Україну. Зокрема, президент України Володимир Зеленський узяв участь у ній через відеозв'язок.

До слова, Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони. Це відбувається на фоні вторгнення Росії в Україну.