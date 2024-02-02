Російські митники у себе на залізниці виявили контейнери із формою для ЗСУ

На бірках не вказано виробника, але українською мовою написано, що це військова форма

У Забайкальському краї РФ митники виявили на залізничному пункті пропуску вісім контейнерів із формою для Збройних сил України (ЗСУ) у вантажному поїзді. Про це пишуть росЗМІ.

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За словами начальника Читинської митниці Володимира Ігнатьєва, вантаж транзитом йшов через Китай до Польщі. Вантаж був задекларований як спортивний та робочий одяг.

За словами російського митника, вміст контейнерів встановили при їхньому просвічуванні на пункті пропуску. Згідно з декларацією, там мав бути спортивний та робочий одяг.

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Інспекційно-доглядовий комплекс показав, що там не зовсім спортивний одяг за щільністю тканини та іншими параметрами. «Один контейнер висмикнули, розкрили, а там баули з адресами на Україну. У них було запаковано обмундирування із символікою української армії» – заявив Ігнатьєв.

Як зазначається, на бірках не вказано виробника, але українською мовою написано, що це військова форма. Росіяни стверджують, що баули були запаковані заводським способом, спресовані та поміщені у вакуумну упаковку. Усі вісім контейнерів затримали, їх доглядатимуть ще приблизно тиждень, повідомив Ігнатьєв. ФСБ з'ясовує обставини події, кримінальної справи поки не порушено, додав начальник митниці.

Тим часом, німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії.

Митниця попередила, що буде вилучати з посилок товари, які потрапили під санкції.

Як зазначається, під санкції підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят: целюлоза й папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси й хімічна продукція, зокрема косметика.