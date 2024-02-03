Президент Польщі пояснив свою неоднозначну заяву про деокупацію Криму

Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом

Дуда заявив, що не уявляє, як Україні буде важко повернути півострів

Президент Польщі, котрий нещодавно висловив сумнів щодо того, чи повернеться анексований Крим під контроль Києва, після критики цих слів зробив нову заяву. Анджей Дуда у соцмережі Facebook 3 лютого зазначив, що його позиція щодо російської агресії була «зрозумілою з першого дня».

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«Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином», – пише голова польської держави.

Він також висловив переконання, що повномасштабна війна проти України «не може закінчитися перемогою Росії».

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«Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму», – заявив Дуда.

Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом.

Ці слова викликали реакцію українського посла у Варшаві Василя Зварича, який заявив, що «Крим – це Україна: так і є так буде». Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що його країна «визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах».

Раніше Дуда заявив, що в разі перемоги Росія плануватиме збройну агресію проти інших європейських країн. Тож, на його думку, допомога Україні з боку США – єдина надія уникнути спалаху великої війни в Європі.