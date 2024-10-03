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Свиняча чума в Італії: мільйонні збитки та заборона експорту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Свиняча чума в Італії: мільйонні збитки та заборона експорту
Найбільше постраждала Ломбардія, де хворобу виявили у домашніх свиней
фото з відкритих джерел

Хвороба швидко поширилася від диких кабанів на свійських свиней

З січня 2022 року в Італії триває епідемія африканської чуми свиней, яка забрала життя вже близько 120 000 тварин. Ситуація значно погіршилася за останні два місяці, і станом на початок вересня зафіксовано 24 спалахи захворювання. Найбільше постраждав регіон Ломбардія, де хворобу виявлено на території площею 4500 квадратних кілометрів, включаючи регіони П'ємонт та Емілію-Романью, відомі виробництвом пармського прошутто. Про це пише видання Independent.

Впливова сільськогосподарська лобістська група Італії Coldiretti оцінює збитки галузі у 500 мільйонів євро. Багато фермерів ризикують втратити засоби до існування.

«Поширення свинячої чуми досягло загрозливих масштабів, ставлячи під загрозу не тільки здоров'я тварин, а й весь свинарський сектор», – заявив президент Confindustria Етторе Прандіні.

Після підтвердження спалахів АЧС в Італії 12 країн, серед яких Китай, Тайвань та Мексика, запровадили негайну заборону на імпорт італійських свинячих делікатесів, таких як прошутто крудо. Японія, Південна Корея та ще чотири країни обмежили імпорт. США та Канада імпортують свинину лише з регіонів, вільних від АЧС.

За даними асоціації італійської м'ясної промисловості Assica, це призвело до скорочення експорту на 20 мільйонів євро на місяць. Торік обсяг продажів в секторі становив 2,1 мільярда євро.

Нагадаємо, сотня свиней тероризує село на Київщині.

Теги: заборона експорту епідемія свині Італія імпорт

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