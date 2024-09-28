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Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС
Прикордонники ЄС більше не ставитимуть у паспорти штампи про в’їзд і виїзд до Шенгену
фото з відкритих джерел

Українцям, які мають намір в'їхати до ЄС, потрібно виконати певні формальності

Від листопада 2024 року у 29 європейських країнах розпочне роботу автоматизована айті-система Entry Exit System для реєстрації громадян третіх країн, які здійснюють короткострокові поїздки до ЄС. Про це інформує Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що новий порядок вʼїзду починає діяти від 10 листопада і буде стосуватися також громадян України. У міністерстві наголосили, що на даному етапі про якісь додаткові збори чи ускладнення при вʼїзді не йдеться. Порядок безвізового в’їзду для громадян України до країн-членів ЄС та Шенгенської зони залишається без змін.

«Система діятиме у таких країнах, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія», – ідеться у повідомленні.

Нововведення передбачають, що під час кожного перетину кордону Шенгенської зони нова система збиратиме дані паспорту, дату та місце кожного в’їзду та виїзду, зображення обличчя та відбитки пальців. Система також фіксуватиме, якщо особі було відмовлено у в’їзді.

Прикордонники ЄС більше не ставитимуть у паспорти штампи про в’їзд і виїзд до Шенгену. Ця інформація зберігатиметься у системі автоматично.

Для спрощення збору біометричних даних на пропускних пунктах на кордонах планується встановити спеціальні термінали самообслуговування. Також у системі EES буде доступний новий онлайн-сервіс, який замінить Шенгенський калькулятор та завдяки якому подорожуючі зможуть дізнатися, скільки невикористаних днів перебування в Шенгенській зоні у них залишилося.

Нагадаємо, у 2024 році набудуть чинності нові правила в’їзду до країн Європейського Союзу – для цього потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі (ETIAS), говориться на сайті ЄС. У публікації говориться, що ETIAS – це нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Дозвіл на подорожі стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн ЄС. Дозвіл на подорож дасть право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн упродовж 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).

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Теги: Австрія Данія Іспанія Норвегія Португалія Болгарія Литва Люксембург правила Латвія Ісландія Польща Німеччина Греція Естонія Нідерланди Бельгія Румунія Італія подорож

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