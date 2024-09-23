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Сотня свиней тероризує село на Київщині

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сотня свиней тероризує село на Київщині
Тварини ночують у кущах, а вдень шукають їжу на городах
фото з відкритих джерел

Мешканці Копилова звертаються до суду, щоб зупинити шкоду

У селі Копилів на Київщині вже кілька місяців триває незвична проблема – близько сотні свиней вільно пересуваються територією та знищують городину місцевих жителів. Про це повідомляє «Ми-Україна».

Ці тварини гуртуються у великі групи та поїдають усе на своєму шляху, завдаючи значних збитків мешканцям села.

За словами копилівчан, свині належали місцевому жителю, який покинув поселення, випустивши своїх тварин на волю. Тепер серед свиней є як великі кнурі, так і свиноматки з поросятами. Тварини ночують у кущах неподалік села та купаються в копанці для коней, а вдень шукають їжу на городах.

Місцеві жителі скаржаться, що ситуація стає критичною, адже через шкоду, завдану свинями, скоро їм не залишиться власних запасів на зиму. Ловити або відстрілювати свиней заборонено законом, а місцева влада не знайшла способу вирішити цю проблему.

У результаті мешканці Копилова вирішили звернутися до суду, сподіваючись на законне вирішення ситуації та втихомирення свинячої зграї.

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Теги: влада тварини свині Україна Київщина місцева влада

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