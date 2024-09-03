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Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Італія може приготувати неприємний сюрприз для туристів – Financial Times
Туристичний податок в Італії може зрости
фото із відкритих джерел

Італійська влада розглядає можливість збільшення туристичного збору до 25 євро за ніч через наплив туристів

Італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів. Про це пише Financial Times.

«Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів», – пише видання. 

Міністр туризму Італії заявила, що остаточне рішення буде ухвалено після обговорення з представниками туристичної індустрії у вересні. Це обговорення визначить, чи буде запроваджено підвищення податку, що може вплинути на туристичний потік та доходи галузі.

Зараз туристичні податки стягуються в більшості італійських міст як з іноземних, так і місцевих мандрівників. Розмір податку варіюється від €1 до €5 за ніч на особу залежно від рівня готелю чи гостьового будинку. Однак у зв'язку з перевантаженістю популярних туристичних напрямків обговорюється можливість збільшення цієї суми до €25 за ніч. Якщо такий захід буде введено, він може суттєво вплинути на вибір туристів і на загальний обсяг туризму в країні, особливо у літні місяці.

До слова, місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони.

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Теги: податки Італія туризм влада

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