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Зеленський прибув з візитом в Італію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський прибув з візитом в Італію
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Італії
фото: скриншот відео

Передбачається, що Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні

Президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайну» прибув із візитом до Італії. Планується, що він візьме участь у низці заходів, а також зустрінеться із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.   

Як анонсував уранці Зеленський, в Італії він планує відвідати Міжнародний економічнмй форум «Амброзетті». Передбачається, що Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На сторінках Зеленського та Шольца в Instagram з'явилось спільне фото та короткий допис трьома мовами – англійською, українською та німецькою.

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Теги: Україна Італія Володимир Зеленський

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