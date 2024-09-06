Зеленський прибув з візитом в Італію

Передбачається, що Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні

Президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайну» прибув із візитом до Італії. Планується, що він візьме участь у низці заходів, а також зустрінеться із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Зеленський прилетів до Італії



Він відвідає Міжнародний економічний форум, проведе зустрічі з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії. pic.twitter.com/EiL5noMpus — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 6, 2024

Як анонсував уранці Зеленський, в Італії він планує відвідати Міжнародний економічнмй форум «Амброзетті». Передбачається, що Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На сторінках Зеленського та Шольца в Instagram з'явилось спільне фото та короткий допис трьома мовами – англійською, українською та німецькою.