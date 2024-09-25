Якими будуть США за президентства Дональда Трампа: аналіз BBC

Трамп обіцяє «зони наднизьких податків» та відродження американської промисловості

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на черговому передвиборчому мітингу розповів про свої плани в економіці, пообіцявши у разі перемоги відродження промисловості в США. Домогтися цього відродження Трамп обіцяє шляхом запровадження великих тарифів на імпорт та податкових пільг для американських компаній, які переведуть виробництво з-за кордону на батьківщину. Про це пише BBC.

Виступаючи на мітингу в місті Саванна в штаті Джорджія, Трамп повідомив: якщо він знову стане президентом, то створить спеціальні федеральні зони зі «наднизькими податками та обмеженнями» для компаній, що переводять виробництво в США, спростить правила та процедури для бізнесу та призначить «посла у справах промисловості», який умовлятиме міжнародні компанії перевести провадження до Сполучених Штатів.

«Згідно з моїм планом, американські робітники більше не турбуватимуться про те, що робочі місця йдуть у зарубіжні країни. Навпаки, закордонні країни турбуватимуться про те, що втрачають робочі місця, які йдуть до Америки», – проголосив колишній президент. До цього Трамп говорив про намір запровадити імпортні тарифи на китайські товари в розмірі від 60% та на імпорт із решти країн у розмірі 20%. Такі рішучі заходи, на думку деяких економістів, передусім призведуть до підвищення цін у США.

Будучи президентом у 2017–2020 рр., Трамп запровадив тарифи на частину китайського імпорту. Адміністрація Байдена зберегла частину цих тарифів та анонсувала запровадження нових – зокрема, на електромобілі.

Колишній президент Трамп звинувачував демократів у стрибку інфляції, що трапився після пандемії – хоча перший рік пандемії з локдаунами та компенсаціями припав на останній рік Трампа у Білому домі. За підрахунками міністерства сільського господарства США індекс споживчих цін на продовольство з 2019 по 2023 рік зріс у США на 25%. Зараз, проте, зростання цін відчутно сповільнилося.

Трамп і його суперниця, віцепрезидентка Камала Гарріс стали більше говорити про проблеми економіки та свої плани щодо них. Саме стан економіки, згідно з результатами опитувань, найбільше турбує американських виборців.

Нагадаємо, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів». Крім того, Трамп заявив, що Зеленський хоче, щоб на президентських виборах у США перемогла демократка Камала Гарріс.