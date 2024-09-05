Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним
У Римі розмірковують над запровадженням плати за відвідування відомого фонтану Треві
Влада Риму розглядає запровадження плати для туристів за відвідування деяких найпопулярніших місць, як відомий фонтан Треві, із квотами і завчасним плануванням візиту. Про це пише Corriere della Sera.
Радник мерії з питань туризму і масових заходів Алессандро Онорато розповів, що у місті думають над заходами, які допомогли б зменшити потоки туристів біля найвідоміших пам’яток.
Він розповів, що для таких місць, як відомий фонтан Треві, це міг би бути доступ за квотами та з резервацією часу, за символічну плату у розмірі 1 євро.
Такий підхід дозволив би контролювати кількість людей, які одночасно перебувають біля пам’ятки, та боротися з поїданням піци чи морозива у таких місцях.
Також у фокусі уваги проблема житла неготельного типу за невелику ціну, кількість якого стрімко зростає. У місті вважають, що це може створити велику пропозицію непрезентабельних «комірчин» з мінімальними умовами, і це вдарить по репутації столиці.
До слова, італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів. Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів.
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