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Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним
Доступ до фонтану Треві із резервацією часу може обійтись туристу один євро
фото із відкритих джерел

У Римі розмірковують над запровадженням плати за відвідування відомого фонтану Треві

Влада Риму розглядає запровадження плати для туристів за відвідування деяких найпопулярніших місць, як відомий фонтан Треві, із квотами і завчасним плануванням візиту. Про це пише Corriere della Sera.

Радник мерії з питань туризму і масових заходів Алессандро Онорато розповів, що у місті думають над заходами, які допомогли б зменшити потоки туристів біля найвідоміших пам’яток.

Він розповів, що для таких місць, як відомий фонтан Треві, це міг би бути доступ за квотами та з резервацією часу, за символічну плату у розмірі 1 євро. 

Фонтан Треві – найбільший фонтан Риму разом з фасадом будівлі, що примикає до нього, є частиною величної архітектурно-скульптурної композиції в стилі пізнього римського бароко з елементами неокласицизму. Фонтан збудований у 1732-1762 роках за проектом архітектора Ніколо Сальві. Щодня в чашу Треві кидають від €3000 до €4000 монетами різних номіналів. Вважається, що для виконання бажання потрібно повернутись до фонтану спиною, взяти монету в праву руку та перекинути через ліве плече. 

Такий підхід дозволив би контролювати кількість людей, які одночасно перебувають біля пам’ятки, та боротися з поїданням піци чи морозива у таких місцях.  

Також у фокусі уваги проблема житла неготельного типу за невелику ціну, кількість якого стрімко зростає. У місті вважають, що це може створити велику пропозицію непрезентабельних «комірчин» з мінімальними умовами, і це вдарить по репутації столиці. 

До слова, італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів.  Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів.

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Теги: фонтан Італія туризм відпочинок гроші

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