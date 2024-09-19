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Індія передає Україні снаряди всупереч протестам Москви? Reuters розкриває подробиці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Індія передає Україні снаряди всупереч протестам Москви? Reuters розкриває подробиці
Зустріч президента Індії та президента України в Києві, серпень 2024 року
фото: Офіс президента України

Reuters: «Перенаправлення боєприпасів дозволяє Індії показати партнерам на Заході, що вона не «на боці Росії»

Артилерійські снаряди, які продавали індійські виробники зброї, були перенаправлені європейськими покупцями в Україну. Індія не втручається у цей процес попри протести Москви. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з джерелами та даними митниці, передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік. Також два джерела в індійському уряді та два джерела в оборонній промисловості повідомили Reuters, що Делі зробив лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, і один чиновник оцінив, що це було менше 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.

За словами іспанського та високопоставленого індійського чиновника, серед європейських країн, що відправляють індійські боєприпаси, – Італія та Чехія, яка очолює ініціативу з постачання до Києва артилерійських снарядів з-за меж Європейського Союзу.

Як відомо, Індія має теплі відносини з Росією, яка протягом десятиліть є її основним постачальником зброї, а прем'єр-міністр Нарендра Моді відмовився приєднатися до режиму санкцій проти Москви. Однак Делі, який довгий час був найбільшим у світі імпортером зброї, також розглядає затяжну війну в Європі як можливість розвинути свій сектор експорту зброї, повідомляють шість індійських джерел.

Як і які компанії займаються прихованим постачанням

За словами колишнього високопоставленого пре Yantra, серед компаній, які постачали в Україну снаряди індійського виробництва, був і непублічний італійський оборонний підрядник Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES).

MES – найбільший закордонний клієнт Yantra. Керівник сказав, що компанія, що базується в Римі, купує порожні оболонки в Індії і наповнює їх вибухівкою.

У річному звіті компанії Yantra за 2022–2023 роки йдеться про те, що вона уклала угоду з неназваним італійським клієнтом на створення виробничої лінії для снарядів L15A1, яку колишній керівник Yantra назвав MES.

Militarnyi: Пофарбовані у жовтий колір індійські 125 мм боєприпаси, травень 2024 року
Militarnyi: Пофарбовані у жовтий колір індійські 125 мм боєприпаси, травень 2024 року
фото: Militarnyi

За даними митниці, у період з лютого 2022 року до липня 2024 року компанія Yantra поставила порожні 155-мм снаряди L15A1 на суму 35 мільйонів доларів.

Митні записи також показують, що у лютому 2024 року британська збройова компанія Dince Hill, до ради директорів якої входить високопоставлений керівник MES, експортувала боєприпаси на суму 6,7 млн доларів з Італії в Україну.

Серед товарів, що експортуються, були 155-мм снаряди L15A1, які, як зазначено в митній декларації, були виготовлені MES для Міністерства оборони України та поставлені для «підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності України».

Реакція Росії

Росія, яка постачає понад 60% імпорту зброї Делі, є цінним партнером для Індії. На зустрічі в Казахстані між високопоставленим індійським дипломатом Субраманіям Джайшанкаром і Лавровим російський міністр тиснув з приводу індійських боєприпасів, які використовуються українцями, і скаржився, що деякі з них були вироблені державними індійськими компаніями.

Уолтер Ладвіг, експерт з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона, заявив, що перенаправлення невеликої кількості боєприпасів було геополітично вигідним для Делі.

«Це дозволяє Індії показати партнерам на Заході, що вона не «на боці Росії» у російсько-українському конфлікті», – сказав він, додавши, що у Москви мало важелів впливу на рішення Делі.

Нагадаємо, упродовж 10-11 вересня радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал під час візиту до Москви, ймовірно, обговорював «мирні зусилля» для завершення війни в Україні.

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Теги: міністр Чехія Італія чиновник Індія Україна боєприпаси обмеження

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