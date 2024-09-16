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Дві країни обговорять далекобійні удари України по РФ – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дві країни обговорять далекобійні удари України по РФ – Bloomberg
фото ілюстративне

Переговори мають відбутися сьогодні, 16 вересня у Римі 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, щоб обговорити питання про дозвіл Україні бити західним озброєнням по військових цілях на території Росії. Йдеться про використання Києвом британських ракет Storm Shadow. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела.

Переговори мають відбутися у Римі у понеділок, 16 вересня.

«Італія і Британія готові підтвердити свою обіцянку захищати Україну, оскільки прем'єр-міністр Кір Стармер вирушає до Риму, щоб заручитися підтримкою пропозиції дозволити Києву використовувати неамериканську далекобійну зброю проти Росії. Стармер і Мелоні обговорять пропозицію про використання Україною британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow на території РФ, повідомили джерела» , – йдеться у матеріалі.

Вони також мають обговорити поглиблення економічних зв'язків та боротьбу з нелегальною міграцією, йдеться у заяві канцелярії прем’єр-міністра Британії.

Крім того, як кажуть співрозмовники журналістів, британські чиновники проведуть переговори щодо українських ударів по території Росії з французькими та німецькими колегами найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. За словами одного з неназваних чиновників, президент США Джо Байден має обговорити застосування британських далекобійних ракет, підкріплених навігаційними даними США, із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

До слова, західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні. 

Теги: зброя Італія Велика Британія

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