Без його винаходу не було б компанії Apple. У мережі оголосили флешмоб на честь видатного вченого

Метою акції є ознайомити максимальну кількість людей із особистістю винахідника і громадського діяча Любомира Романківа

«Любомир Романків – українець, який змінив світ». Флешмоб із такою назвою оголосив благодійний фонд видатного науковця на честь його 90-річчя.

Метою флешмобу є ознайомити максимальну кількість людей із особистістю вченого, винахідника і громадського діяча – своїх друзів, колег і знайомих.

Для участі необхідно:

Розмістити на своїй сторінці фото Любомира Романкова і уривок із тексту його Нагородного листа на Орден Ярослава Мудрого (дивись нижче) або зробити репост відповідного матеріалу зі сторінки Благодійного фонду НП Любомира Романкова.

Написати привітання Любомирові Романкову із 90-річчям (в кінці обов’язково вкажіть від кого) на сторінці Фонду https://www.facebook.com/fondLybomyraRomankova. Всі привітання – від кожного з Вас – ми передамо особисто панові Любомиру.

Флешмоб триватиме до 21 квітня.

Любомир Романків – українець, який змінив світ

Практично кожен може оцінити той вплив, який здійснили на наше життя комп’ютери. Значною мірою цей вплив зумовлений неймовірно різким зростанням можливості швидкого збереження і доступу до величезної кількості інформації. Без цієї можливості, яка за останні чотири десятиліття щороку збільшувалася вдвічі, багатьох переваг (як-от стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інтернет, автоматичні касові апарати, банкомати, миттєвий цілодобовий доступ до фондових ринків у всьому світі, пошук інформації, можливість проводити складні хірургічні операції найкращими фахівцями з використанням роботів на віддаленому доступі, відцифровані колекції найвідоміших у світі картин, музеїв тощо) просто не було би. Не існує жодної сфери і жодної людини, яка би зараз не використовувала те, що здавалося немислимим лише 40 років тому. І ця можливість зберігати і віднаходити величезну кількість інформації зі швидкістю світла стала можливою завдяки винаходам академіка Любомира Романкова.

У 1957 році компанія IBM представила комп'ютер для обчислення випадкових даних IBM RAMAC 305 з блоками пам'яті завбільшки з кімнату, яка становила лише 5 Мб. Сьогодні завдяки винаходам Любомира Романкова сучасні пристрої для зберігання даних можуть містити 2000 Гігабайт на ноутбуці і до 6000 Гігабайт на стаціонарному комп’ютері, що перевищує місткість IBM RAMAC 305 у п’ятсот тисяч разів. Щільність бітів від часу впровадження винаходів Л.Романкова у 1979 році збільшилася на п’ять порядків. Вартість накопичувача, що становила у 1979 році $500 тепер опустилася до менш ніж $00.0001 за мільйон байт, – майже на п'ять порядків разів, і тепер зберігати дані на комп'ютері стало набагато дешевше. Завдяки винаходам Любомира Романкова зовсім по-новому розвивається світ розваг, музики, фото, відео, телебачення та ігор – цифровий світ.

Винаходи доктора Романкова дозволили зменшити розмір усього накопичувального пристрою з кімнатного до розміру кредитної картки, при цьому пам’ять на п’ять порядків разів збільшилася, а вартість на стільки ж зменшилася. На одному диску на 4 Гігабайти розміром з кредитну картку можна зберігати музику тривалістю в п'ять днів і 130 000 кольорових зображень. На диску розміром 2,5 дюйми і вартістю менш ніж $50.00 можна зберегти цілу бібліотеку.

Увесь прогрес комп’ютерних технологій, мабуть, взагалі був би неможливим без тієї компактності, швидкості і невисокої ціни, які дають можливість постійно зберігати величезну кількість програм, необхідних для роботи кожного комп’ютера – починаючи зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп’ютерів, серверів, суперкомп’ютерів та Інтернету. Винаходи Любомира Романкова є основою усіх програм, де зберігається інформація, яку здатен генерувати сучасний комп’ютер. Без об'ємної пам'яті, низької ціни і миттєвого доступу до накопиченої інформації ми б не мали цифрової ери, Інтернету, точності у прогнозах погоди, генної інженерії, геноміки, симуляції атомних вибухів, супутників, Міжнародної космічної станції або роботів на Марсі. Сьогодні завдяки винаходам Любомира Романкова все це – реальність, частина світу, який ці винаходи допомогли збудувати. Вони відкрили людству нову цифрову еру і нескінченні можливості.

Індустрія DASD, яка спирається на винайдені і описані в патентах Л.Романковим магнітні голівки, доходить до $35 мільярдів, незважаючи на постійне падіння цін на пристрої, які вона виробляє. Винаходи Любомира Романкова відкрили нову цифрову епоху у сферах музики і фотозв’язку (телефонія), про що сорок років тому через розмір накопичувального устаткування і його ціни не можна було й мріяти.

Громадська діяльність Любомира Романкова для популяризації українства у світі та розвитку української молоді

Любомир Романків – дійсний член Академії інженерних наук ІВМ та Академії інженерних наук України, член Наукового товариства імені Шевченка, член управи НТШ у США.

Діяч українських студентських і громадських організацій діаспори, член президії Світового Конгресу Вільних Українців, голова Комітету Української Молоді при СКВУ. Організатор і Голова студентських товариств в Едмонтоні та Бостоні. Засновник і керівник української радіопрограми в Едмонтоні, організатор акредитованих курсів української культури в Мерсі-коледжі (Нью-Йорк).

Активний діяч Пласту, який був Головою Головної Пластової Булави і Головної Пластової Ради, у 1997-2016 роках - Начальний Пластун, який всебічно сприяв розбудові Пласту в Україні та популяризації Українського Пласту у дев’яти країнах світу, де він діє, а також на міжнародних скаутських Джемборі та у Світовому скаутському русі. Нагороджений найвищими державними і пластовими нагородами.

(Переклад з англійської – Олег Климчук)

Раніше до дня народження Ліни Костенко у мережі читали її вірші.19 березня поетесі виповнилося 91 рік.

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