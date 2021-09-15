Білорусь заявила про обстріл з території України

Білоруські прикордонники знайшли обстріляний стовп ще 11 вересня

Прикордонний комітет Білорусі завив про виявлення пошкодження прикордонного знаку на кордоні з Україною. Пошкодження виявили білоруські прикордонники ще 11 вересня, повідомляє Держприкордонкомітет Білорусі.

Як заявляє білоруська сторона, інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Прикордонники під час огляду застави «Сваринь» побачили пошкодження прикордонного стовпа та щитка з державним гербом Білорусі.

Білоруські прикордонники кажуть, що у стовп стріляли з мисливської рушниці.

«Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що вистріли були здійснені з території України. Було відкрито провадження», – повідомили в Білорусі.

Як відомо, 9 вересня на російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021».

Росія під час навчань «Захід-2021» випробувала нові ударні безпілотники.

15 вересня завершилися спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021». Церемонія закриття відбулася в Нижегородській області РФ на полігоні Муліно.

Напередодні СБУ знайшла схованку зі зброєю на кордоні з Білоруссю.

Читайте також: