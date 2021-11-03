Пандемія у світі: Україна у трійці лідерів за добовою смертністю

Україна посідає п’яту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 028 614 осіб у світі

Станом на ранок, 3 листопада, у світі зареєстрували понад 384 тис. нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Померли за добу – 6867 осіб. Про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували майже 248,3 млн випадків інфікування, з них понад 384 тис. лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже понад 5 млн осіб, з них 6867 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 224,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень Covid-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на восьмому в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає п’яту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – третю, за летальними випадками – третю та другу позицію відповідно.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.