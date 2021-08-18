США перекрили талібам доступ до доларів

Санкції США проти талібів означають, що вони не мають доступу до будь-яких коштів

Центробанк Афганістану має активи на суму $9,5 мільярдів, значна частина яких знаходиться на рахунках у Федеральній резервній системі Нью-Йорка та фінансових установах із США

Перед захопленням Кабула, столиці Афганістану, силами терористичного угрупування «Талібан» адміністрація США минулого тижня зупинила поставки доларів в країну. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Сполучені Штати Америки заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з «Талібаном».

Високопосадовець адміністрації США заявив, що будь-які активи центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть доступні талібам, які залишаються у списку санкцій Міністерства фінансів.

Виконуючий обов’язки голови афганського центробанку Аджмал Ахмаді написав у Twitter, що у п’ятницю він дізнався, що надходження готівкових доларів також припиняться. Ахмаді також повідомив, що виїхав з країни, але не сказав, куди саме.

Центробанк Афганістану має активи на суму $9,5 мільярдів, значна частина яких знаходиться на рахунках у Федеральній резервній системі Нью-Йорка та фінансових установах із США.

Санкції США проти талібів означають, що вони не мають доступу до будь-яких коштів. За словами двох людей, знайомих з цим питанням, переважна більшість активів центробанку наразі не зберігається в Афганістані.

Нагадаємо, рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху «Талібан».