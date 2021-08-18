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    США перекрили талібам доступ до доларів

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    Санкції США проти талібів означають, що вони не мають доступу до будь-яких коштів - США перекрили талібам доступ до доларів
    Санкції США проти талібів означають, що вони не мають доступу до будь-яких коштів
    Фото zbruc.eu

    Центробанк Афганістану має активи на суму $9,5 мільярдів, значна частина яких знаходиться на рахунках у Федеральній резервній системі Нью-Йорка та фінансових установах із США

    Перед захопленням Кабула, столиці Афганістану, силами терористичного угрупування «Талібан» адміністрація США минулого тижня зупинила поставки доларів в країну. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

    Сполучені Штати Америки заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з «Талібаном».

    Високопосадовець адміністрації США заявив, що будь-які активи центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть доступні талібам, які залишаються у списку санкцій Міністерства фінансів.

    Виконуючий обов’язки голови афганського центробанку Аджмал Ахмаді написав у Twitter, що у п’ятницю він дізнався, що надходження готівкових доларів також припиняться. Ахмаді також повідомив, що виїхав з країни, але не сказав, куди саме.

    Центробанк Афганістану має активи на суму $9,5 мільярдів, значна частина яких знаходиться на рахунках у Федеральній резервній системі Нью-Йорка та фінансових установах із США.

    Санкції США проти талібів означають, що вони не мають доступу до будь-яких коштів. За словами двох людей, знайомих з цим питанням, переважна більшість активів центробанку наразі не зберігається в Афганістані.

    Нагадаємо, рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху «Талібан».

    Теги: США санкції Афганістан гроші Талібан
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    США перекрили талібам доступ до доларів