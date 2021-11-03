Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років
Перша партія вакцини для дітей очікується в Ізраїлі вже 15 листопада
У четвер, 4 листопада, група ізраїльських фахівців з експертної групи МОЗ з боротьби з епідемією збереться на нараду, щоб схвалити в Ізраїлі щеплення дітей віком 5-11 вакциною Pfizer. Про це повідомляє видання «Весті».
Обговорення вперше пройде у прямому ефірі, як у США, щоб пересічні громадяни могли спостерігати за ним та ставити запитання.
Вступ першої партії вакцини для дітей очікується в Ізраїлі вже 15 листопада.
Дітям від 5 до 11 років належить 10-мікрограмова доза вакцини – втричі менше тієї, що дається людям віком від 12 і старше.
Вакцинація дітей проходитиме спеціально навченим персоналом в окремому від дорослих кабінеті або у школах, щоб запобігти плутанині з дозами.
Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.
Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.
Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.
До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.