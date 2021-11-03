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    Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років

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    Доза вакцини для цієї вікової категорії становитиме приблизно третину від звичайної - Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років
    Доза вакцини для цієї вікової категорії становитиме приблизно третину від звичайної
    Фото: Shutterstock

    Перша партія вакцини для дітей очікується в Ізраїлі вже 15 листопада

    У четвер, 4 листопада, група ізраїльських фахівців з експертної групи МОЗ з боротьби з епідемією збереться на нараду, щоб схвалити в Ізраїлі щеплення дітей віком 5-11 вакциною Pfizer. Про це повідомляє видання «Весті».

    Обговорення вперше пройде у прямому ефірі, як у США, щоб пересічні громадяни могли спостерігати за ним та ставити запитання.

    Вступ першої партії вакцини для дітей очікується в Ізраїлі вже 15 листопада.

    Дітям від 5 до 11 років належить 10-мікрограмова доза вакцини – втричі менше тієї, що дається людям віком від 12 і старше.

    Вакцинація дітей проходитиме спеціально навченим персоналом в окремому від дорослих кабінеті або у школах, щоб запобігти плутанині з дозами.

    Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

    Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

    До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.

    Теги: США Ізраїль діти щеплення вакцинація
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    Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років