Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років

Доза вакцини для цієї вікової категорії становитиме приблизно третину від звичайної

Перша партія вакцини для дітей очікується в Ізраїлі вже 15 листопада

У четвер, 4 листопада, група ізраїльських фахівців з експертної групи МОЗ з боротьби з епідемією збереться на нараду, щоб схвалити в Ізраїлі щеплення дітей віком 5-11 вакциною Pfizer. Про це повідомляє видання «Весті».

Обговорення вперше пройде у прямому ефірі, як у США, щоб пересічні громадяни могли спостерігати за ним та ставити запитання.

Вступ першої партії вакцини для дітей очікується в Ізраїлі вже 15 листопада.

Дітям від 5 до 11 років належить 10-мікрограмова доза вакцини – втричі менше тієї, що дається людям віком від 12 і старше.

Вакцинація дітей проходитиме спеціально навченим персоналом в окремому від дорослих кабінеті або у школах, щоб запобігти плутанині з дозами.

Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.