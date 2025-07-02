Американські роботодавці скаржаться на працівників-зумерів

Молодих працівників, багато з яких вперше працюють в офісі, потрібно навчати базовим навичкам

У компаніях США наймають тренерів з етикету, щоб молоді працівники не смітили в офісі та не сперечалися з начальством

У Сан-Франциско наймають тренерів з етикету для зумерів. Після того, як компанії почали повертати співробітників в офіси, багато зумерів вперше опинилися на роботі в режимі офлайн. Наразі роботодавці на них скаржаться, пише «Главком» із посиланням на The San Francisco Standard.

Працівникам покоління Z, схоже, надзвичайно важко уживатися в офісі – набагато гірше, ніж попереднім поколінням. Зумери зідзвонюються з друзями по FaceTime прямо на робочому місці, не прибирають за собою сміття та заперечують рішення керівництва. А медсестри, наприклад, вимагають звільнити їх від прибирання за пацієнтами та дратуються, коли ті розмовляють надто голосно.

Покоління Z (Generation Z у розмовній мові відомі як «зумери») – термін, що застосовується для людей, які народилися, за різними класифікаціями, приблизно з середини 1990-х до початку 2010-х років (нижні межі дат народжень 1993-1995 рік, верхні межі 2008-2010 і навіть пізніше).

125 компаній із тисячі зіткнулися з тим, що зумери приходили на співбесіди з мамою чи татом. Про це свідчить опитування Intelligent. Роботодавцям все це набридло. Тим часом покоління Z бачить речі інакше: з їхнього погляду, менеджери з покоління міленіалів та покоління X не мають балансу між роботою та особистим життям.

Тепер деякі з них вирішили найняти експертів з етикету, щоб навчити молодих працівників правил поведінки на роботі. «Культурний конфлікт змусив роботодавців знайти нове рішення: найняти експертів з етикету для навчання молодих співробітників основам поведінки на робочому місці», – пише The San Francisco Standard.

Розалінда Рендалл, коуч з етикету сказала, що кількість запитів зросла на 50% за останні два місяці. Претензії компанії зводяться до одного: працівники покоління Z ставляться до офісу як до продовження своїх домівок.

Один із керівників поскаржився Рендалл, що новий співробітник постійно залишав упаковки від їжі на спільному обідньому столі, розраховуючи на роботу прибиральників. Менеджер не знав, як упоратися з такою поведінкою підлеглого.

Одна технологічна компанія з Сан-Франциско попросила Рендалл зайнятися особистою гігієною персоналу, оскільки два нових співробітники тижнями не приймали душ і не змінювали одягу. При цьому Рендал бере до $2,5 тис. за 90-хвилинні семінари для співробітників.

До слова, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.