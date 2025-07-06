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Американський винищувач F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Американський винищувач F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа
Гольф-клуб президента Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі
фото з відкритих джерел

За добу було п'ять разів порушено повітряний простір над гольф-клубом 

Винищувач F-16 Військово-повітряних сил США був піднятий у повітря для перехоплення легкомоторного літака, який порушив заборонений повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Інцидент стався у суботу, 5 липня, близько 14:39 за місцевим часом і вже став п’ятим випадком подібного порушення впродовж доби.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердило, що один зі своїх винищувачів виконав маневр «лоб в лоб» – стандартну процедуру для привернення уваги цивільного пілота. Після візуального контакту порушник був успішно виведений за межі обмеженої зони.

У Білому домі ситуацію поки що не прокоментували. NORAD, у свою чергу, закликав пілотів легкої авіації дотримуватись чинних обмежень та уважно перевіряти повідомлення перед вильотом, особливо в районах з підвищеним рівнем безпеки.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей», – заявив Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, 4 липня 2025 року, що Сполучені Штати почнуть переговори з Китаєм щодо можливої угоди про TikTok на початку наступного тижня. За його словами, угода щодо продажу американських операцій програми для коротких відео «практично» досягнута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди», – сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.

Теги: США Дональд Трамп літак перехоплення винищувач

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