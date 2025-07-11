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Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії
Законопроєкт про санкції отримав схвалення Трампа
фото: Al Drago/CNP

Трамп підтримав «дуже великий і дуже жорсткий» законопроєкт про санкції проти Росії, але залишає за собою право їх застосовувати

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою підтримку нового законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії. Ця заява знаменує значний прорив для політики США, а також тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Дональд Трамп у четвер чітко дав зрозуміти, що законопроєкт про санкції отримав його схвалення. Він висловив очікування, що Сенат ухвалить цей захід, але при цьому наголосив на ключовому аспекті, який, очевидно, був важливим для його підтримки: законопроєкт «дуже шанобливо дозволяє президенту робити все, що він хоче».

«Іншими словами, це мій вибір, чи хочу я його використати. Вони збираються ухвалити дуже великий і дуже жорсткий закон про санкції, але президент вирішувати, чи хоче він його застосувати», – додав він.

До слова, Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. Про це він сказав в інтерв'ю для NBC News, передає «Главком».

В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

Ба більше Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним та анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ. 

Господар Білого дому наголосив, що Путін «вбиває багато людей – своїх і українських солдатів», назвавши втрати «сім тисяч на тиждень».

За словами американського президента, війна в Україні начебто мала тривати 3-4 дні, але українці «мали дуже хороше озброєння», наголосивши, що США надали українцям «найкращу зброю, яку коли-небудь створювали».

Як повідомлялося, заяви президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні викликали суперечливу реакцію в Росії.

У той час як колишній президент Росії Дмитро Медведєв закликав «ніяк» не реагувати на слова Трампа, український політик-колаборант Олег Царьов розцінив їх як «знакову подію». 

Як стало відомо, президент США Дональд Трамп уперше використає свої президентські повноваження, щоб дати зброю Україні.

Reuters пише, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

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Теги: США Дональд Трамп росія санкції

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