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Трамп анонсував проведення поєдинку UFC на території Білого дому

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трамп анонсував проведення поєдинку UFC на території Білого дому
Трамп: Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей
фото: Reuters

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей»,  – заявив Трамп.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Трамп «абсолютно серйозний» щодо цієї ідеї.

Раніше Трамп під час спілкування із журналістами висловив глибоке невдоволення ситуацією навколо України. За підсумками переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним він констатував повну відсутність прогресу у завершенні війни в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців реагувати тільки на офіційну інформацію щодо можливого припинення поставок американської зброї.

Натомість журнал The Economist назвав однією з причин того, що США призупинили військову допомогу Україні, є особисте ставлення президента США Дональда Трампа до президента Володимира Зеленського. 

Теги: UFC MMA / UFC Дональд Трамп США

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