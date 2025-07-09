Білий дім приписує Трампу інвестиції США, здійснені за часів Байдена – Reuters

Білий дім називає це «ефектом Трампа» та публікує на своєму вебсайті постійний список із понад 70 проектів

Адміністрація президента Дональда Трампа заявляє про залучення $14 трлн нових корпоративних інвестицій до Сполучених Штатів, називаючи це «ефектом Трампа». Білий дім публікує на своєму вебсайті список з понад 70 проектів, які, на його думку, стимулювала економічна політика Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Видання підкреслює, що значна частина заяв Білого дому є неточною.

Згідно з аналізом Reuters, трохи менше половини заявлених витрат на вебсайті Білого дому – понад $1,3 трлн – виникли за часів колишнього президента Джо Байдена або являли собою звичайні витрати, переформовані для стимулювання внутрішніх інвестицій. Станом на 2 липня, вебсайт реєстрував понад $2,6 трлн інвестицій, що значно менше $14 трлн, якими хвалиться Трамп.

Reuters виявило, що щонайменше вісім проектів, про які йшлося в рекламі Білого дому, ще до вступу Трампа на посаду шукали або вже забезпечували критично важливі місцеві пакети стимулів. Щонайменше півдюжини інших проектів вже були оголошені місцевими чиновниками або самими компаніями.

Два проекти «Ефекту Трампа» були реалізовані завдяки законодавчим зусиллям Байдена щодо стимулювання внутрішнього виробництва, зокрема «Закону про CHIPS та науку», який Трамп, до речі, раніше називав «жахливою, жахливою річчю».

Одна з компаній зі списку, швейцарська Roche, попередила, що плани Трампа щодо вирівнювання цін на ліки в США та на міжнародному рівні тепер загрожують її обіцяним інвестиціям у США у розмірі $50 млрд.

На запитання про приписування собі заслуг за проекти, які вже розпочалися до його приходу до влади, Білий дім заявив, що остаточні інвестиційні рішення були оголошені за його керівництва, і це доводить, що його економічна політика стимулює інвестиції. «Президент Трамп – найвидатніший завершувач переговорів у сучасній історії, а його лідерство та політика є критичним каталізатором перетворення гіпотетичних переговорів на тверді інвестиційні зобов'язання та початок будівництва нових заводів та офісів», – заявив речник Білого дому Куш Десаї.

Проте, Марк Занді, головний економіст Moody's Analytics, зазначив, що його економічний прогноз щодо інвестицій залишився відносно незмінним, незважаючи на заяви Білого дому. Він також додав, що прагнення Трампа запровадити тарифи на десятки торговельних партнерів призвело до невизначеності на світових ринках, знизивши економічні прогнози та заморозивши інвестиційні рішення.

Розслідування Reuters, що включало інтерв'ю з місцевими чиновниками, а також вивчення публічних записів і корпоративних заяв, виявило численні неточності:

Hyundai: Завод вартістю $5,8 млрд у Луїзіані був доданий до списку після оголошення у березні. Проте компанія обрала місце для будівництва ще у грудні 2024 року.

Corning: Інвестиції у розмірі $1,5 млрд у Мічигані включають $900 млн, оголошених у лютому минулого року, та отримали вигоду від федеральних податкових пільг за Законом про CHIPS та науку, прийнятим за часів Байдена.

LEGO: Новий розподільчий центр у Вірджинії вартістю $366 млн. Компанія почала співпрацювати зі штатом над стимулами у 2022 році, за три роки до вступу Трампа на посаду.

Шоколад Clasen Quality: Новий виробничий об'єкт вартістю $230 млн у Вірджинії. Партнерство економічного розвитку Вірджинії почало співпрацювати з компанією за сім місяців до вступу Трампа на посаду.

Chobani: Завод вартістю $1,2 млрд у Нью-Йорку. Компанія звернулася до штату щодо проекту у травні минулого року.

Apple: Заява про інвестиції $500 млрд протягом п'яти років та створення 20 тис робочих місць. Аналітики зазначають, що ця цифра відповідає очікуваним звичайним витратам компанії, і перегукується з попередніми зобов'язаннями компанії ще до президентства Трампа.

OpenAI, SoftBank, Oracle: Зобов'язання витратити $500 млрд на нові центри обробки даних для ШІ. Хоча про це було оголошено в січні 2025 року, компанії все ще ведуть переговори зі штатами щодо розміщення центрів.

Багато проектів у списку значною мірою спиралися на державні та місцеві пакети стимулів, які були затверджені до вступу Трампа на посаду.

Цей аналіз ставить під сумнів масштаб та джерело інвестицій, які Білий дім приписує економічній політиці Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував нові тарифні листи для американських партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Так, Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%. Разом із листами, які вже були надіслані раніше, кількість повідомлень досягла 14.