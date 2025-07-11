Будинок, де малим жив Папа Римський, продано за рекордною ціною

Будинок з трьома спальнями розташований приблизно у 20 милях на південь від центру Чикаго

Будинок, де виріс Папа Лев XIV, був проданий селищу Долтон, південному передмістю Чикаго, з 70% надбавкою до початкової ціни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Будинок з трьома спальнями, розташований приблизно у 20 милях (32 км) на південь від центру Чикаго, був придбаний цього тижня за $375 тис., повідомив Стів Будзік, агент, який представляє продавця. Долтон планує співпрацювати з Чиказькою архиєпархією, щоб перетворити цей будинок на визначну пам'ятку.

Продаж завершує складний шлях цього скромного будинку після того, як у травні кардинал Роберт Френсіс Прево був обраний наступним Папою Римським. У січні будинок був виставлений на продаж за $219 тис.

«Я радий за село, – заявив Стів Буздік. – Вважаю, що це найкращий покупець для цієї нерухомості, і для них це справжня перемога».

Нагадаємо, що у 2022 році інвестор придбав дім, де жив Папа Римський, за $66 тис. Він відреставрував помешкання і виставив його на продаж на початку 2025 року вже за $250 тис., але попиту на оселю не було. Ба більше, ніхто не погоджувався купити будинок навіть після зниження ціни до $199 тис.

Втім ситуація різко змінилася 8 травня, коли відбулось обрання Лева XIV Папою Римським. Всього за кілька годин продавець отримав вісім пропозицій і зняв оголошення.