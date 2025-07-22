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Терорист Гіркін визнав УПЦ МП «оплотом русского міра» в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Терорист Гіркін визнав УПЦ МП «оплотом русского міра» в Україні
Бойовик заявив, що заборона Московської церкви в Україні є «приниженням і плювком» у бік Росії
фото з відкритих джерел

Російський терорист перейнявся тим, що заборона Московської церкви остаточно відірве Україну від Росії

Російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що заборона Московської церкви, яка діє в Україні під брендом УПЦ, призведе до знищення «єдиного російського простору», який продовжував діяти в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бойовика, який перебуває за грантами у Росії.

За словами Гіркіна, українська влада розуміє, що заборона Московської церкви остаточно відірве Україну від Росії. «Ліквідується той оплот російськості, єдиного російського простору, який продовжував існувати на території України, на території історичної Малоросії з незапам'ятних часів до сьогоднішнього дня», – пояснює він.

Російський терорист наголосив, що заборона діяльності Московської церкви в Україні є приниженням РФ, назвавши українське рішення «плювком та стусаном» у бік Москви. «Нам оголошено війну на знищення на всіх фронтах, зокрема й на фронті духовному», – підсумував Гіркін.

Нагадаємо, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ МП винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Відповідно до законодавства, Московська церква зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні.

До слова, релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Бродецький вважає, що лише 10-20% наявних парафій та єпархій Московської церкви почнуть перереєстрації статутів або ж перейдуть до ПЦУ. Водночас більша частина буде судитися та затягувати процес відречення від УПЦ МП.

Через визнання Державною службою з етнополітики та свободи совісті Київської Митрополії УПЦ МП афілійованою з Російською православною церквою, громади Московської церкви можуть втратити храми.

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Теги: Московська церква в Україні Ігор Гіркін

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