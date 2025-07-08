Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ)

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря написав: «В юридичний спосіб констатовано очевидний факт: МП – це МП»

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Про це йдеться на сайті відомства, передає «Главком».

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня 2025 року видала наказ, який означає, що попри заяви про незалежність, УПЦ, ймовірно, має фактичні чи організаційні зв’язки з РПЦ, що може мати правові наслідки.

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря написав: «В юридичний спосіб констатовано очевидний факт: МП – це МП. Боротьба за звільнення від кремлівського ярма триває».

Нагадаємо, 2 липня Служба безпеки повідомила, що 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський) втратив громадянство України.

Це відбулося на підставі указу президента Володимира Зеленського, текст якого через персональну інформацію приховано від загального доступу.