Головна Країна Культура
search button user button menu button

Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ)
80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій залишився без українського громадянства
фото: glavcom.ua

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря написав: «В юридичний спосіб констатовано очевидний факт: МП – це МП»

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Про це йдеться на сайті відомства, передає «Главком».

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня 2025 року видала наказ, який означає, що попри заяви про незалежність, УПЦ, ймовірно, має фактичні чи організаційні зв’язки з РПЦ, що може мати правові наслідки.

Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ) фото 1
Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ) фото 2

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря написав: «В юридичний спосіб констатовано очевидний факт: МП – це МП. Боротьба за звільнення від кремлівського ярма триває».

Нагадаємо, 2 липня Служба безпеки повідомила, що 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський) втратив громадянство України.

Це відбулося на підставі указу президента Володимира Зеленського, текст якого через персональну інформацію приховано від загального доступу.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
2 липня, 17:12
Очільник УПЦ МП Онуфрій втратив громадянство України після указу президента
Онуфрій втратив паспорт. Держава готується до заборони УПЦ МП? Скандал тижня
2 липня, 23:15
80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій залишився без українського громадянства
Чи депортує Україна митрополита Онуфрія? Розбір юристів Інтерв’ю
3 липня, 20:00
Митрополит Сумський і Охтирський заявив, що втручання в управління «іншої самостійної церкви» неминуче призведе до «смути»
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
12 червня, 16:14
Наразі митрополит Онуфрій втрачає усі права, які він мав як громадянин України
Предстоятелю УПЦ МП Онуфрію треба готувати до санкцій? Юрист прорахував наступний крок влади
Вчора, 09:58
Двері Свято-Духівського собору у Чернівцях проламали
Двері храму проламано: що відбувається у Свято-Духівському Соборі у Чернівцях (відео)
17 червня, 19:16
Ексміністр Олександр Ткаченко виступав проти присутності УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка
24 червня, 11:50
2 липня Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
2 липня, 17:32
2 липня Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
2 липня, 21:30

Культура

Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ)
Держава Україна офіційно визнала УПЦ Московською церквою (документ)
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга
Історик та офіцер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам’яті
Історик та офіцер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам’яті
Мінкульт додав два елементи до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини
Мінкульт додав два елементи до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини
Окупанти оголосили Жадана в розшук
Окупанти оголосили Жадана в розшук
Ліна Костенко підтримала повторне обрання Тараса Кременя мовним омбудсменом
Ліна Костенко підтримала повторне обрання Тараса Кременя мовним омбудсменом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
58K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
24K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
21K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
15K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:51
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua