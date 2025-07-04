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Зеленський забрав громадянство в Онуфрія. Юристи пояснили, які будуть наслідки для митрополита

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський забрав громадянство в Онуфрія. Юристи пояснили, які будуть наслідки для митрополита
2 липня СБУ повідомила, що Онуфрій втратив громадянство України
фото: glavcom.ua

Після виходу доленосного указу президента предстоятель УПЦ МП втрачає усі права, які він мав як громадянин України

80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України, тепер стикнувся з певними юридичними обмеженнями. Про це зазначили правозахисники у матеріалі «Главкома» «Чи депортує Україна митрополита Онуфрія? Розбір юристів».

За словами адвоката з АО Leshchenko & Partners Данила Трясова, наразі митрополит Онуфрій, якому держава припинила громадянство України, втрачає усі права, які він мав як громадянин України. Проте, якщо буде встановлено, каже юрист, що митрополит Онуфрій все ж таки не має громадянства РФ та російського паспорта, то він набуває статусу апатриду. Тобто особи без громадянства, що є порушенням з боку держави фундаментального конституційного принципу щодо своїх же громадян, який закріплений в статті 25 Конституції України та який вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

«Також треба зазначити, що з боку держави можуть бути порушенні і міжнародні конвенційні договори. А саме – стаття 7 Європейської конвенції про громадянство, яка передбачає, що держава-учасниця не може передбачати у своєму внутрішньодержавному праві втрату її громадянства ex lege або на ініціативу самої держави-учасниці та стаття 8 Конвенції про скорочення без громадянства, яка передбачає, що договірна Держава не позбавляє особу її громадянства, якщо таке позбавлення зробило б цю особу апатридом. Вказані міжнародні документи ратифіковані Верховною Радою України», – припустив адвокат.

Інший адвокат Андрій Доманський, який нині захищає у судах митрополитів УПЦ МП Арсенія (у миру – Ігор Яковенко) і Павла (у миру – Петро Лебідь) у коментарі «Главкому» також звернув увагу на статтю 25 Конституції. У випадку з припиненням громадянства щодо митрополита Онуфрія виникла дилема, вважає юрист. Адже митрополит одержав громадянство не за указом глави держави, як це набувають, наприклад, іноземні громадяни, – предстоятель є громадянином України за народженням і за місцем проживання.

«Нагадаю, що в радянські часи влада позбавляла людей громадянства і вони ставали особами без громадянства. Наразі ж поспішно заявляти, що у митрополита Онуфрія є інше громадянство – це не встановлений факт судом», – наголосив Андрій Доманський.

Як інформував «Главком», 2 липня Служба безпеки повідомила, що 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський) втратив громадянство України. Це відбулося на підставі указу президента Володимира Зеленського, текст якого через персональну інформацію приховано від загального доступу.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Як повідомлялося, «Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

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Теги: Митрополит Онуфрій громадянство Московська церква в Україні

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