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УПЦ МП – це Росія. Релігієзнавець пояснив, як Московська церква буде оскаржувати вердикт держави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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УПЦ МП – це Росія. Релігієзнавець пояснив, як Московська церква буде оскаржувати вердикт держави
Представники Московської церкви переконуватимуть суд, що, згідно з юридичним правом, УПЦ МП не є російською структурою
фото: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

«В УПЦ МП все прорахували заздалегідь, тому навряд чи там когось здивував вердикт Держслужби з етнополітики та свободи совісті»

Представники Московської церкви оскаржуватимуть у судах рішення Держслужби з етнополітики та свободи совісті. Вони намагатимуться довести, що УПЦ МП не повʼязана з Росією. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Бродецький.

За словами релігієзнавця, УПЦ МП не здивував висновок ДЕСС, ба більше, вони прорахували усі варіанти заздалегідь. Бродецький вважає, що юристи Московської церкви будуть діяти в руслі політико-правової логіки, а не лише юридичної.

«Представники УПЦ МП будуть висувати свої тези, що, згідно з юридичним правом, немає ніякої їхньої реєстрації як російської структури. В Україні ж зареєстровані різні конфесії і ніхто їх не питає, в якому вони перебувають зв'язку з тими, від кого колись пішли генетично. Тому в оскарженнях будуть казати, що має місце підміна питання «містичного» зв’язку, яке є внутрішнім фактором певної релігійної організації, юридично-соціальним. І, мовляв, це не є компетенцією держави», – каже він.

Бродецький наголосив, що в грамоті Олексія ІІ 1990 року є такий хитрий нюанс: українська церква не «зв’язується» через РПЦ (з Єдиною Святою, Соборною та Апостольською Церквою), а вже «зв’язана» як доконаний факт.

«Тобто це формулювання можна трактувати так, що колись російська церква зв'язала українську з іншими церквами, коли давала оцю незалежність, самостійність в управлінні. А тепер, мовляв, УПЦ вже з ними зв'язана і може комунікувати самостійно. Ось цей аргумент їхні юристи і можуть висувати, але наскільки його врахують суди – це вже інше питання. Думаю, вони все-таки будуть діяти в руслі політико-правової логіки, а не суто юридичної», – пояснив він.

Нагадаємо, архієреї Московської церкви в Україні опублікували звернення до президента Володимира Зеленського. Вони просять його «відновити справедливість» та повернути громадянство предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію.

Примітно, що звернення представників Московської церкви зʼявилося після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою.

Як відомо, 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України, тепер стикнувся з певними юридичними обмеженнями.

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Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій релігія

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