Чатував на Онуфрія і облив ворота храму Московської церкви. Яке покарання отримав фермер з Хмельниччини?

Фермер прибув до Хмельницького і взяв участь у акції-протесту проти приїзду митрополита Онуфрія

Феміда визнала винним чоловіка у дрібному хуліганстві

На Хмельниччині голова фермерського господарства Михайло Блонський отримав усне зауваження від суду за свій вчинок, який прирівнюється до дрібного хуліганства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

У червні цього року поліція склала адмінпротокол на фермера за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»). Зокрема, 21 травня 2025 року Блонський розлив невідому речовину червоного кольору на ворота Свято-Михайлівської церкви УПЦ МП, чим порушив громадський порядок.

У суді фермер визнав вину і пояснив свою поведінку: з 2014 року разом із іншими активними громадянами бере участь у становленні та укріпленні Православної церкви України на території Хмельницької області. А саме – після отримання Україною Томосу та визнання Православної церкви України він проводить заходи щодо переходу жителів громад Хмельниччини із УПЦ (МП) до ПЦУ, у тому числі щодо передачі культових споруд та храмів ПЦУ. За свої дії неодноразово одержував погрози від прихожан Московської церкви.

21 травня 2025 року фермер прибув до Хмельницького і взяв участь у акції-протесту біля Свято-Михайлівської церкви УПЦ МП, направленій проти приїзду очільника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Чоловік підтвердив, що розлив червону суміш на тротуар та огорожу храму з метою «демонстративно закликати мешканців міста, які відвідують храми Московського патріархату, до «пробудження» та мотивувати їх до припинення діяльності УПЦ МП на території Хмельниччини».

Суд, хоч і визнав винним фермера у дрібному хуліганстві, проте врахував його щире каяття та політично-воєнну ситуацію в Україні і призначив найм’якше покарання – усне зауваження.

Нагадаємо, що санкція статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», 21 травня 2025 року у Хмельницькому біля Свято-Миколаївського собору, де має проводити богослужіння предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, пройшов мітинг за участю понад 100 осіб на знак протесту проти приїзду митрополита Онуфрія. Під’їзд до церкви заблокували сміттєвози та асенізатори.

Пізніше стало відомо про скасування візиту митрополита Онуфрія до Хмельницького.

Як відомо, 2 липня 2025 року президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство Оресту Березовському, більш відомого як Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Крім того, 8 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Це означає, що попри заяви про незалежність УПЦ МП вона, ймовірно, має фактичні чи організаційні зв’язки з РПЦ.