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Зеленський про позбавлення громадянства Онуфрія: цим персонам місця в Україні немає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський про позбавлення громадянства Онуфрія: цим персонам місця в Україні немає
колаж: glavcom.ua

Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. Про це він зауважив у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, – усім цим персонам місця в Україні немає й не буде. Ухвалюємо відповідні рішення. І готуємо нові українські санкції – будуть рішення РНБО», – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

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Теги: Московська церква в Україні Володимир Зеленський Митрополит Онуфрій

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