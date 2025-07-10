УПЦ МП визнано Російською церквою. Релігієзнавець пояснив, що буде далі

УПЦ МП може втратити храми навіть якщо вони доведуть до ладу свої статути і збережуть реєстрацію

«Ніхто не завадить вірянам збиратися на приватній території, служити церковнослов’янською, навіть поклонятися Ніколаю ІІ»

Через визнання Державною службою з етнополітики та свободи совісті Київської Митрополії УПЦ МП афілійованою з Російською православною церквою, громади Московської церкви можуть втратити храми. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Бродецький.

Як зазначив Бродецький, у першу чергу припис для усунення звʼязків з Москвою отримає Київська митрополія УПЦ МП під вертикаллю якої перебувають всі інші єпархії та парафії, бо такої юридичної особи як УПЦ просто не існує. Релігієзнавиць пояснив, що ДЕСС створила платформу, щоб розсилати припис всім конкретним парафіям, храмам, монастирям, в статутах яких записано, що їхнім керівним центром є митрополія.

«Беремо, наприклад, собор Сходження Святого Духа в місті Чернівці. В його статуті зазначено, що ця парафія є частиною Української православної церкви, яка очолюється Київською митрополією. Це означає, що на цю парафію, умовно кажучи, падає тінь афілійованості із Москвою. І, аби її позбавитися, треба усунути цей зв’язок. Інше питання – чи підуть парафії на те, щоб прописувати в статутах свій розрив з Онуфрієм, навіть формальний. Можливо, деякі будуть формально робити перереєстрацію, але водночас продовжуватимуть жити тим самим життям, що і зараз», – каже він.

За словами Бродецького, УПЦ МП може втратити храми, які є власністю громади чи є пам’яткою архітектури на балансі міської влади, навіть якщо вони доведуть до ладу свої статути і збережуть реєстрацію. Однак науковець стверджує, що «ніхто не завадить парафіянам збиратися на приватній території, служити церковнослов’янською і навіть поклонятися Ніколаю ІІ».

«Але якщо вони будуть при цьому, скажімо, поминати Кирила, то це може бути розцінено як конкретні дії щодо поширення ідеології «руського міра». І в такому разі релігійна організація може підлягати припиненню діяльності, якщо буде встановлено факт пропаганди. Але Кирила все-таки переважна більшість не поминає. Проблема в більш комплексному аспекті. От взяти сумновідому тезу про те, що українці і росіяни – «один народ». Впевнений, що у більшості парафій УПЦ священники так і дають зрозуміти парафіянам, що це – єдиний народ, розділений суто політично. Однак це такі метафізичні матерії, що конкретно пред’явити щось кримінальне тут навряд чи можна», – пояснив релігієзнавець.

Як відомо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті може визначати релігійні організації, які підозрюються у співпраці з РПЦ, давати їм термін на усунення порушень, а в разі їхнього неусунення припиняти діяльність таких організацій через суди.

Нагадаємо, архієреї Московської церкви в Україні опублікували звернення до президента Володимира Зеленського. Вони просять його «відновити справедливість» та повернути громадянство предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію.

Примітно, що звернення представників Московської церкви зʼявилося після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою.

Як відомо, 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України, тепер стикнувся з певними юридичними обмеженнями.