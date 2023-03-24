Терорист Гіркін визнав, що російські військові – злочинці (відео)

Сам Гіркін брав участь у гібридній російській війні на Донбасі в 2014 році, а суд у Гаазі визнав його винним у збитті пасажирського літака над Донецьком, тож Гіркін офіційно засуджений до довічного ув'язнення за тероризм

Ексочільник так званої ДНР: «Як військовий, коли не оголошено війну, може стріляти у представника іншої держави?»

Російський терорист, колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков назвав російських окупантів, яких країна-агресор Росія відправила на війну в Україну, воєнними злочинцями. Він заявив, що правового статусу у так званої спецоперації немає, тому росіяни виконують злочинні накази.

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Гіркін наголосив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскільки беруть участь у війні, яку президент РФ Володимир Путін побоявся оголосити офіційно.

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«З точки зору законодавства, так звана СВО – це взагалі невідомо що. Просто невідомо що. У військ, які зараз воюють на фронті, немає жодного правового статусу. Тому, якщо «СВО» закінчиться поразкою, жоден військовий не зможе говорити, що він виконував накази, оскільки юридично він навіть не мав права його виконувати. Ну як військовий, коли не оголошено війну, може стріляти у представника іншої держави? Він злочинець», – сказав Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін прокоментував новини роспропаганди про «шалені штурми» найманців Пригожина. На переконання військового злочинця, бої за вулиці Бахмута виглядають смішно на тлі втрати Херсона та Ізюма внаслідок українських контрнаступів восени минулого року: терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті.

Як відомо, останнім часом ексміністр так званої ДНР шквально критикує російського диктатора: терорист Гіркін стулив пельку Путіну й обізвав його ганчіркою (відео).

Варто відзначити, що сам Гіркін брав участь у гібридній російській війні на Донбасі в 2014 році. Суд у Гаазі визнав його винним у збитті пасажирського літака над Донецьком, тож Гіркін офіційно засуджений до довічного ув'язнення за тероризм.