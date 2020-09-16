США програли торговельний спір Китаю



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Китай у 2018 році оскаржив в арбітражі СОТ введення мит на поставку своїх товарів у США

США не змогли продемонструвати, що вжиті заходи є виправданими

Підвищення мит на імпорт китайських товарів у США в 2018 і 2019 роках, ініційоване адміністрацією президента Дональда Трампа, суперечить правилам Світової організації торгівлі (СОТ).

До такого висновку прийшла група експертів СОТ.

«Заходи, як розглядалися СОТ, не відповідають низці статей генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року», – йдеться в арбітражному вердикті.

На думку арбітрів, відповідно до цієї угоди США не змогли продемонструвати, що вжиті заходи є виправданими.

Як відомо, Китай у 2018 році оскаржив в арбітражі СОТ введення мит на поставку своїх товарів у США.

До слова, Україна вийшла на друге місце у світі за валютною виручкою від експорту зерна.