Трамп вручив прем’єру Ізраїлю золотий ключ від Білого дому



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«Це ключ до Білого дому і до всієї країн», – сказав Трамп Нетаньягу Фото: АР

Вручення ключа сталося під час підписання угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном

Президент США Дональд Трамп вручив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу символічний золотий ключ від Білого дому.

Про це повідомляє New York Times.

Вручення ключа сталося під час підписання угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном.

«Це ключ до Білого дому і до всієї країн», – сказав Трамп Нетаньягу.

У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю повідомив, що у Трампа є «ключ до сердець народу Ізраїлю». Президент США зазначив, що цим ключем «є мир на Близькому Сході без крові на піску».

Нагадаємо, 15 вересня в Білому домі відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем.

Угода отримала назву Авраамский договір. Нетаньягу назвав цей день «поворотним моментом в історії, новим світанком світу».

Раніше ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем.

Нагадаємо, 11 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що Бахрейн приєднався до Об’єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.