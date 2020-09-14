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    У світі

    Трамп знизив ціни на ліки

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    Трамп знизив ціни на ліки - Трамп знизив ціни на ліки
    Трамп знизив ціни на ліки

    Президент зазначив, що тепер американці зможуть купити ліки за цінами, за якими фармацевтичні компанії продають їх за кордон

    Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження цін на ліки.

    Про це глава держави написав у Twitter.

    «Тільки що підписав новий указ, щоб знизити ціни на ліки ... Також щойно поклав край всім пільг для посередників, ще більш знизивши ціни», - написав Трамп.

    Президент зазначив, що тепер американці зможуть купити ліки за цінами, за якими фармацевтичні компанії продають їх за кордон.

    Незважаючи на те що США витрачають рекордні суми на дослідження, ціни на ліки в країні залишаються високими.

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