Трамп знизив ціни на ліки

Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження цін на ліки.

Про це глава держави написав у Twitter.

«Тільки що підписав новий указ, щоб знизити ціни на ліки ... Також щойно поклав край всім пільг для посередників, ще більш знизивши ціни», - написав Трамп.

Президент зазначив, що тепер американці зможуть купити ліки за цінами, за якими фармацевтичні компанії продають їх за кордон.

Just signed a new Executive Order to LOWER DRUG PRICES! My Most Favored Nation order will ensure that our Country gets the same low price Big Pharma gives to other countries. The days of global freeriding at America’s expense are over...