Трамп помилував двох засуджених у «російській справі»

Радник президентської кампанії Трампа Джордж Пападопулос у 2017 році визнав свою провину за звинуваченням у неправдивих свідченнях

Серед помилуваних радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос, а також його адвокат Ван дер Зваан

Президент США Дональд Трамп своїми передріздвяними указами помилував 15 засуджених, зокрема двох із так званої російської справи, яку вів спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Про це повідомляє Bloomberg.

Серед помилуваних радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос, а також його адвокат Ван дер Зваан. Обидва були фігурантами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Пападопулос співпрацював зі слідчими ФБР і натякав, що він буде виконувати роль викривача. У 2017 році він визнав свою провину за звинуваченням у неправдивих свідченнях.

Ван дер Зваан у 2018 році визнав свою провину за звинуваченням у неправдивих свідченнях. Він зізнався, що брехав ФБР та адвокатам в офісі Мюллера під час допиту про свою причетність до звіту, який фірма підготувала у 2012 році на запит українського уряду. У 2018 році Зваан відбув 30-денний термін покарання перед тим, як залишити країну.

Американські видання називають «тривалою президентською політикою» помилування президентом своїх політичних союзників.

Зазначимо, наприкінці листопада Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив на спеціальній пресконференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, ексрадник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.