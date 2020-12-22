Прихильники Трампа проведуть його віртуальну «інавгурацію»
Віртуальну «інавгуацію» Дональда Трампа заплановано на 20 січня, коли до присяги буде прийнятий Джо Байден
На захід зареєструвалися вже понад 62 тисячі осіб, ще 260 тисяч – цікавляться подією
Прихильники чинного президента США республіканця Дональда Трампа, незгодні з результатами виборів, організують 20 січня 2021 року його віртуальну «інавгурацію».
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці з назвою «Друга церемонія інавгурації президента Дональда Трампа».
«Акція заявлена на полудень, 20 січня», – уточнюється в повідомленні.
На захід зареєструвалися вже понад 62 тисячі осіб, ще 260 тисяч – цікавляться подією Час проведення збігається з моментом, коли обраного президента США Джо Байдена будуть приводити до присяги.
Водночас соціальна мережа Facebook позначила сторінку зустрічі нагадуванням про те, що за підсумками минулих виборів 46-м обраним президентом США є Джо Байден.
До слова, Twitter додає до дописів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах.
Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена у січні наступного року.